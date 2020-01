Iceta sosté que només una victòria del PSC pot fer canviar el rumb a Catalunya

El primer secretari de PSC, Miquel Iceta, ha avisat aquest divendres que "l'única manera de canviar de rumb és una victòria socialista" a les eleccions catalanes que es convocaran després que s'aprovin els pressupostos, ha dit en l'obertura de la XIII Congrés de PSC de Barcelona.









"Si hi ha una majoria independentista després de les eleccions, hi haurà un Govern independentista", ha augurat malgrat les diferències entre JxCat i ERC, i ha apostat per un executiu que tingui per objectiu recuperar el respecte i la convivència; impulsar l'economia i la justícia social, i garantir els serveis públics i l'equilibri ecològic.





Iceta ha acusat els partits independentistes d'haver enganyat als seus votants: "Nosaltres hem de fer el contrari: dir la veritat i unir la societat catalana entorn a objectius compartits", ha proclamat, i ha defensat la idea de l'expresident de la Generalitat Josep Tarradellas que Catalunya és massa petita com per menysprear ciutadans.





El dirigent socialista, que s'ha presentat com el pròxim president de la Generalitat, ha afirmat que el Govern actual ha fet "trampa" en assegurar que els Pressupostos que vol aprovar impliquen un increment de la despesa -de 3.070 milions-, perquè ja s'han gastat en anteriors exercicis, segons ell.





Ha dit que, si la Generalitat no disposa de més ingressos, és per no haver aprovat uns Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) amb més recursos per a Catalunya i per no haver volgut negociar un nou sistema de finançament.





Ha llançat un missatge a la portaveu de Cs al Congrés, Inés Arrimadas, després que hagi proposat a la Gestora que el seu partit tancament acords amb altres forces a Catalunya, País Basc i Galícia: "Amb nosaltres no expliquis".





"Però volem agrair una decisió que aclareix el panorama i ens deixa el camí més ampli encara per fer la majoria que volem", ha afegit Iceta, que ha dit que la proposta d'Arrimadas vol dir que vol presentar-se amb el PP a Catalunya.