Iceta prioritza el diàleg encara que pugui tenir un cost electoral: "Tant me fa"

El primer secretari de PSC, Miquel Iceta, ha assegurat que el seu partit seguirà apostant per la resolució del conflicte català mitjançant el diàleg tot i que això pugui tenir un desgast i un cost a les urnes: "Tant me fa".





"El problema que tenim entre mans només s'arregla dialogant. Que això pot tenir costos? Potser sí. Però què és més important: el cost que pugui tenir per a un partit o la recerca d'una solució acordada que necessita el país? no tenim cap mena de dubte", ha tancat en una entrevista d'Europa Press.





A Iceta no l'inquieta que el PP digui als votants socialistes a apostar pels populars després de l'acord d'investidura entre PSOE i ERC: "Si convida als socialistes o gent que han votat als socialistes a obrir a Vox les portes de Govern d'Espanya, que ho faci".





Preguntat per si li preocupa que sorgeixin noves forces polítiques que rebutgin pactar amb els independentistes i que tractin d'ocupar el seu espai, ha ironitzat: "Que ho provin. Per a mi, com més partits, millor. Com més dividits vagin els altres, millor".





Ha fet referència a l'expressió utilitzada pel president de Govern espanyol, Pedro Sánchez, sobre no dormir tranquil i ha assegurat que a ell només li impediria dormir tranquil no haver fet "tot el possible per arreglar un problema que manté a la política catalana bloquejada des 2012".









SOLUCIONS DEL 60 O 70%





Per a això, Iceta s'ha recolzat en dades de Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat (CEO) per recordar que els percentatges a favor i en contra de la independència estan molt disputats i ha apostat per "trobar una solució que pugui concitar una majoria el més àmplia possible ".





"És obvi que la solució hauria d'acontentar com a mínim a un 60 o un 70% perquè, si no, estem en aquest bloqueig actual. Per tant, això requerirà de temps i de disposició a moure", ha raonat.





INHABILITACIÓ DE TORRA





El primer secretari socialista s'ha posicionat en contra que la Junta Electoral Central (JEC) s'hagi avançat al Tribunal Suprem plantejant la inhabilitació del president Quim Torra per la via de retirar-li l'acta de diputat, perquè opina que el primer s'hauria d'haver inhibit en favor del segon.





La Llei de Presidència explicita que cal ser diputat per ser investit president, i veus des del Govern defensen que perdre la condició de diputat comporta perdre la possibilitat de ser investit, però no de mantenir-se en el càrrec, i aquí Iceta sí que considera que pot haver diferents interpretacions, però no si el Suprem l'inhabilita com a president.





"Els serveis jurídics de Parlament són els que van dir que, si no era diputat, no podria ser president, i, en canvi, alguns diuen que no podria ser elegit president, però, com ja ho és, no hauria de deixar de ser-ho", ha reconegut.





"El que no és opinable és que una sentència ferma d'inhabilitació li impediria poder seguir sent president perquè això ho diuen les lleis catalanes, i veig que alguns membres del Govern també han d'opinar igual perquè s'han pronunciat sobre el tema", ha dit en referència a el vicepresident de la Generalitat i dirigent d'ERC, Pere Aragonès.





En cas de ser inhabilitat en ferm, Iceta creu que haurien de convocar-se eleccions, però assumeix que la llei permet a Parlament escollir un nou president, tot i que "per a això cal trobar un candidat que tingui majoria suficient".





Ha defensat que una sentència d'inhabilitació del Suprem desencadenaria automàticament el procediment pel qual el vicepresident assumiria certes funcions de la Presidència i s'obriria el termini perquè la Cambra trobés un substitut de Torra, encara que sap que hi ha qui defensa que és el Parlament qui ha d'iniciar aquest procés.





Preguntat per si l'acord aconseguit amb els republicans per il·luminar la investidura de Sánchez podria obrir la porta al fet que els socialistes facilitessin la investidura d'un eventual candidat a proposta d'ERC, ha ironitzat: "Em sembla que amb una abstenció no arriben".





Per tot això, ha insistit en avançar els comicis: "No podem anar a una legislatura agònica. Ara el que ens convé és obrir un altre capítol. La majoria independentista té dret a buscar un altre candidat i fer-ho president -Sí, és legal i legítim . Ara bé, jo crec que, tal com estan les coses, ens convé que siguin governs ho més sòlids possibles".