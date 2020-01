El líder d'ERC a Barcelona, Ernest Maragall, ha dit que confia a arribar a un acord per al pressupost de l'any 2020 aquest mes de gener, després que el ple de desembre aprovés les ordenances fiscals.





"Si estem asseguts i hi ha reunions és perquè confiem que hi pot haver acord", ha dit aquest dilluns Maragall en una entrevista de la ràdio de Betevé.





El republicà també ha explicat que aquest dimarts ERC reprèn les converses amb el govern municipal després del període nadalenc per concretar els comptes per al 2020.





"Queda feina per fer, no hi ha res tancat", i ha dit que ERC vol deixar la seva empremta en els pressupostos, i ha afirmat que les reunions serviran per concretar.





En aquest sentit, ha assegurat que els comptes abordaran l'interès general de la ciutat: "Entrarem en matèria i definirem tant les concrecions com el vot".