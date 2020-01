Paz Esteban, nova directora del CNI

El Govern nomenarà la setmana que a Paz Esteban com a nova directora de el Centre Nacional d'Intel·ligència, segons informa el Govern. Esteban era la secretària general del CNI i realitzava la tasca de directora de manera interina, després de substituir el general Félix Sanz Roldán, que va finalitzar el seu mandat el passat 5 de juliol.





El pas a la reserva del general Sánz Roldán, de 74 anys i que ha estat 10 al capdavant dels serveis secrets espanyols, es va produir en un moment en què el Govern de Pedro Sánchez es trobava en funcions, de manera que no podia realitzar el nomenament del seu substitut.



Però una vegada que l'Executiu està ja en funcionament ple, la ministra de Defensa, Margarita Robles, portarà el nomenament de Paz Esteban a Consell de Ministres de dimarts que ve.



Nascuda a Madrid el 1958, Paz Esteban López és llicenciada en Filosofia i Lletres per la Universitat Autònoma de Madrid i va ingressar en el llavors conegut com a Centre Superior d'Informació de la Defensa (Cesid) el 1983, durant el mandat del general Emilio Alonso Manglano.



Es va especialitzar en intel·ligència exterior i els seus primers treballs van estar relacionats amb la realització d'informes sobre la permanència d'Espanya a l'OTAN, de cara al referèndum de 1985. Ha exercit diversos càrrecs dins d'aquest àmbit de la intel·ligència exterior i després d'ascendir als òrgans directius, Sanz Roldán la va nomenar cap del seu gabinet tècnic en 2010.



Des de juny de 2017 i després de la sortida de Beatriz Méndez de Vigo, era la secretària general del CNI, la número dos de centre, i ara es convertirà en la primera dona en la història de la democràcia espanyola en exercir aquesta responsabilitat a el front del CNI, segons assenyala Moncloa.



Es tracta d'un organisme que coordina la tasca d'unes 3.500 persones i que assumeix la tasca de facilitar el president del govern i al govern d'Espanya les respostes necessàries per afrontar els nous reptes de l'escenari nacional i internacional.