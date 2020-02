BBVA tancarà 160 oficines més després de clausurar 200 sucursals a 2019: "El tancament continuarà"

BBVA preveu tancar 160 oficines en 2020, una reducció que està en línia amb la dels últims anys i que no anirà acompanyada d'un Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) aquest any, si bé es preveu que salden de l'entitat uns 600 empleats.





Així ho han informat el president de l'entitat, Carlos Torres, i el seu conseller delegat, Onur Genç, durant la presentació de resultats de l'exercici 2019, en què BBVA va clausurar unes 200 sucursals.





El conseller delegat ha assenyalat que el tancament d'oficines continuarà mentre no s'apreciï un impacte material en la percepció i satisfacció dels clients. "Sempre que donem el millor servei, seguirem aquesta estratègia", ha explicat.





També les sortides d'empleats aniran en línia amb les dels últims anys, en què la mitjana ha estat d'unes 600 persones. "Estarem en aquest nivell, és la mateixa política, no canviarà res i no hi haurà EROs", ha assegurat Genç.





Pel que fa a les línies estratègiques del banc, el president de BBVA ha afirmat que l'excés de capital serà per a l'accionista, sigui mitjançant un repartiment de dividends o una recompra d'accions.





Així mateix, ha sostingut que la diversificació i exposició a països emergents és "una gran fortalesa" del banc i ha descartat la possibilitat de cobrar pels dipòsits als clients minoristes.





CENTRAT EN EL CREIXEMENT ORGÀNIC, PERÒ EXPLORA OPORTUNITATS





Pel que fa a la participació de BBVA a un nou procés de consolidació del sector bancari a Espanya, Onur Genç ha posat de manifest que la prioritat de l'entitat és créixer de manera orgànica, ja que veu oportunitats en tots els mercats en els quals opera.





No obstant això, ha reconegut que al mateix temps el banc sempre està "atent a oportunitats" per créixer de manera inorgànica, per al que disposa d'un equip de 20 persones la tasca és explorar oportunitats per a possibles fusions que puguin tenir valor.





D'altra banda, el president de BBVA ha assenyalat que el projecte de recerca d'un soci en el negoci d'assegurances segueix en curs, però ha aclarit que no es tracta d'una venda, sinó de combinar les capacitats del banc amb les possibilitats que pot tenir una asseguradora per innovar en el producte i aporti valor afegit.





REBUIG A UN IMPOST A LA BANCA





Així mateix, ha negat que les institucions públiques interfereixin en l'activitat de les empreses privades i ha valorat positivament que l'agenda del nou Govern compti amb elements enfocats a l'equilibri pressupostari i la sostenibilitat, col·locant l'educació com a principal "assignatura pendent".





D'altra banda, Torres ha reiterat que un impost especial a la banca, com suggereix Unides Podem, podria tenir impactes negatius en la mesura que es tracta d'un sector molt important per a l'activitat econòmica.