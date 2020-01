Anticorrupció demana l'aixecament del secret de la peça de Villarejo per al BBVA

La Fiscalia Anticorrupció ha remès un escrit a el jutge de l'Audiència Nacional Manuel García Castelló, en el qual sol·licita l'aixecament del secret d'actuacions de la investigació dels contractes del BBVA amb el comissari jubilat i a la presó provisional José Manuel Villarejo que se segueix en l'anomenat 'cas Tàndem', segons han informat fonts jurídiques.





En cas que el titular d'Jutjat Central d'Instrucció número 6 acordi l'aixecament, les parts personades en aquesta peça separada, la número 9 del macrocausa sobre les activitats de l'expolicia, podran tenir accés a les actuacions realitzades durant més d'un any de instrucció, temps en el qual s'ha investigat sobre la relació entre Villarejo i el banc, la qual s'hauria perllongat durant 13 anys amb una facturació d'uns 10 milions d'euros.





Des que es va obrir la peça, al desembre de 2018, el magistrat instructor ha imputat més d'una desena de persones, inclòs el mateix Villarejo i el BBVA en qualitat de persona jurídica, a més d'ex alts càrrecs de l'entitat. També figura a la llista d'investigats juliol Corrochano, expolicia també i excap de seguretat de l'banc que hauria actuat com a interlocutor per al desenvolupament dels contractes.









Excepte l'expresident de l'entitat Francisco González, el exexecutiu Antonio Béjar --que ha comparegut diverses vegades-- i el BBVA, els representants legals van estar declarant durant 14 hores repartides en tres dies, tots els imputats en aquesta peça van optar per acollir-se a la seva dret a no declarar quan van ser citats a l'Audiència Nacional al no haver tingut accés a les actuacions.





Davant el jutge i els fiscals anticorrupció, el representant legal de BBVA, Adolfo Fargues, va eximir de responsabilitat a l'entitat financera de les decisions que puguin haver adoptat persones físiques durant la presidència de Francisco González, a qui no va arribar a assenyalar explícitament però de qui lliscar en diverses ocasions que difícilment hauria desconegut les relacions del banc amb Villarejo.





Els contractes objecte de les indagacions van des suposades tasques d'espionatge per frustrar l'entrada al banc de la constructora Sacyr, fins frenar la presumpta extorsió d'Ausbanc, passant per analitzar la situació de morosos com Martinsa o Prasa.





Si García Castelló ordena l'aixecament del secret, aquest es produirà un cop començat el judici a l'Audiència Nacional contra Ausbanc i el seu president, Luis Pineda, precisament per la suposada extorsió entre d'altres al BBVA, quan en el 'cas Tàndem' també s'investiga si aquest procediment es va desencadenar per una denúncia anònima interposada per Villarejo com 'encàrrec' de la mateixa entitat financera o algun dels seus executius.





Segons la factura emesa per l'empresa Club Exclusiu de Negocis i Transaccions, associada al comissari jubilat, el BBVA va pagar al juny de 2015 al menys 211.750 euros a aquesta mercantil perquè investigués a Pineda i l'activitat d'Ausbanc.