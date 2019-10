El jutge prorroga la presó provisional de Villarejo

El titular del Jutjat Central d'Instrucció número 6 de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, ha acordat prorrogar la situació de presó provisional del comissari jubilat José Manuel Villarejo, que aquest 3 de novembre fa dos anys en preventiva, atenent que concorren elevat risc de fugida, "un evident risc de reiteració delictiva" així com "alt risc d'alteració o destrucció de fonts de prova".









En una interlocutòria de 19 pàgines notificada aquest dilluns després de la celebració d'una vista que es va perllongar durant dues hores el passat dijous, el jutge acorda la pròrroga, que pot arribar a ser de dos anys mentre no hi hagi judici i sentència i descarta que les raons de salut que va al·legar el comissari siguin suficients per posar-li en llibertat, atès que no es tracta de "greus patiments" que no puguin ser atesos a la presó en els termes que fixa la llei.





"L'organització que està darrere d'aquell amb funcions perfectament distribuïdes entre els seus membres, va crear en el temps en que va estar en actiu una estructura paraestatal que ha instrumentalitzat de manera sistemàtica els recursos públics en benefici propi i dels seus clients, havent compromès greument el servei públic i posat en dubte l'autoritat de l'Estat", diu García Castellón.





La resolució detalla els delictes que s'imputen al comissari en cadascuna de les 16 peces separades en les quals actualment s'articula la macrocausa, nou de les quals segueixen sota secret. En total, acumula imputacions per diversos delictes d'organització criminal per la comissió de delictes greus en la seva condició de cap, blanqueig, suborn i revelació de secrets, falsedat documental, tràfic d'influències, encobriment i delictes fiscals, és a dir, un horitzó de més de 100 anys de presó.





"El risc de fuga és evident i no només per les elevades penes a què s'enfronta (*) sinó i sobretot per tal com al llarg de la investigació s'ha evidenciat la capacitat concreta que presenta de sostreure a l'acció de la justícia", exposa el jutge, que recorda un dels àudios de la causa en què Villarejo diu a un altre investigat "que porta més de 30 anys fent maldats i cobrant i pagant per tot el món".





L'instructor apuntala aquesta tesi per l'alt nivell econòmic descobert a Villarejo, que té un patrimoni immobiliari tant a Espanya com a l'estranger superior a 16 milions d'euros i "una estructura financera" que li permetria "sostreure" a la justícia, sumat a que quan va ser detingut se li va intervenir un passaport en blanc i dues DNI amb identitats que no li corresponien.





A més, se li atribueix un "alt risc d'alteració o destrucció de fonts de prova" perquè l'Audiència Nacional segueix pendent de comissions rogatòries internacionals per determinar l'abast de la seva organització criminal, i de reiteració delictiva, perquè "ell mateix va afirmar disposar de diverses còpies" del material confiscat i que "podria ser utilitzat directament" per ell "per continuar l'activitat delictiva per la qual se l'investiga".