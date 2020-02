Els incendis a Austràlia van destruir el doble de la mida de Catalunya

Els incendis amenacen la capital d'Austràlia, Canberra, i les autoritats adverteix als residents que es preparin per a ser evacuats després que s'hagi declarat l'estat d'emergència en el Territori de la Capital Australiana.





Segons l'agència Associated Press (AP), els incendis s'estan "descontrolant" prop de Canberra i en l'estat de Nova Galles, i s'estan fent preparatius per retirar als habitants de la regió.





La regió de la capital va ser declarada en estat d'emergència el divendres, amb efecte immediat, i "serveix per preparar a les famílies" davant del perill, va explicar el ministre cap del territori, Andrew Barr, justificant la mesura, que no s'activava feia 17 anys a Canberra, on viuen 400.000 persones.





Diversos incendis van ser causats per brases transportades per vents de fins a 10 quilòmetres del front de l'incendi, i alguns d'aquests incendis podrien acabar fusionant-se amb l'incendi principal, va dir la comissionada responsable dels serveis d'emergència de la regió, Georgeina Whelan, citada per AP.





Els incendis amenacen els suburbis de sud de Canberra i la propera ciutat de Tharwa, l'accés per carretera està tallat des de dissabte al matí.





"El foc podria suposar una amenaça per a les vides que estan directament en el seu camí", va advertir el funcionari.





El servei meteorològic australià ha pronosticat un augment de la temperatura de fins a 40 graus i fortes ràfegues de vent que podrien provocar incendis en els dies vinents.





La principal preocupació és un brot d'incendi a la Vall de l'Orroral, a sud de la capital australiana, que ja ha destruït 18.000 hectàrees.





Més de 80 incendis forestals segueixen actius en els estats australians de Victòria i Nova Galles del Sud, els més afectats per les flames.





Des de setembre, els incendis han matat 33 persones i destruït 180.000 quilòmetres quadrats que equivalen a la superfície de Síria o al doble de la de Catalunya.





