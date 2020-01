Helicòpters a Austràlia llancen menjar als animals en les àrees cremades

Els incendis que han estat afectant Austràlia durant diversos mesos han matat milers d'animals i hi ha moltes colònies que estan amenaçades com a resultat de la destrucció també de la vegetació que sol servir d'aliment als animals.





Els walabíes (similars als cangurs, però de menor grandària) es troben entre els animals més afectats, que han fugit dels seus hàbitats habituals, i ja han estat capturats en imatges alimentant-se de les pastanagues distribuïdes ja sigui per acció dels helicòpters o per la bona voluntat dels australians que, voluntàriament, deambulen pel territori per distribuir vegetals als animals.









Les autoritats van poder aprofitar la caiguda de les temperatures durant el cap de setmana per enlairar-se i distribuir els aliments, en un moment en què s'estima que fins a mil milions d'animals salvatges han mort al territori australià des de setembre.





Les verdures van ser distribuïdes a través de les valls de Capertree i Wolgan en una operació anomenada "Rock Wallaby", segons el ministre d'Energia i Medi Ambient de Nova Gal·les de Sud, Matthew Kean. A Twitter, ha publicat imatges de la distribució d'aliments en els últims dies.