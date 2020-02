Els espanyols al Gómez Ulla reben menjar i roba dels seus familiars

Els 21 espanyols repatriats divendres passat de Wuhan (Xina) que romanen aïllats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid estan "molt bé" de moral i han rebut menjar, roba i productes de neteja dels seus familiars.





Segons ha assegurat als mitjans un dels familiars, se'ls pot donar tot tipus de menjar, sempre que estigui tot envasat. En concret, els espanyols aïllats han demanat formatge, pernil i xocolata, així com roba de màniga curta i productes de neteja i higiene personal.





"Estan com si estiguessin a casa dins de les dificultats i l'aïllament, tenen la moral molt bé, és un grup que s'estan ajudant els uns als altres, tenen jocs per jugar, tenen la seva televisió, parlen entre ells, fins i tot hi ha gent que està fent esport ", va comentar aquest familiar.





A més, celebra que les mesures de seguretat siguin "rigoroses": una visita a el dia durant 20 minuts i sempre la mateixa persona.





També la familiar d'un altre dels espanyols aïllats elogia les mesures de seguretat durant les visites. "No els podem tocar, les mesures de profilaxi són excel·lents", ha assenyalat la dona, que afirma que tots ells estan "perfectament" i espera que no emmalalteixi cap d'ells perquè en 14 dies puguin sortir de l'hospital.