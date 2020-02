Coneixes les teories de la conspiració sobre l'origen del coronavirus?

La propagació del coronavirus xinès ha disparat el nombre de fake news que difonen "teories de conspiració" sobre l'origen del brot, el grup de treball del Servei Europeu d'Acció Exterior contra la desinformació publicat aquest dijous 30 de gener.





"A mesura que la notícia d'un virus respiratori desconegut -que ha matat més de 100 persones- s'estén per tot el món, també ho fan les teories de conspiració", diu el grup de treball East StratCom , creat per la Unió Europea (UE) el 2015 per combatre la desinformació russa, en una anàlisi publicada dijous.





Parlant de "noves oportunitats de desinformació", aquest grup de treball -que sol detectar entre 50 i 80 casos de "notícies falses" per setmana- indica que aquest coronavirus "comença a semblar una mina d'or de desinformació" als mitjans pro- Kremlin (a favor de el règim rus).





Entre els exemples de publicacions realitzades aquesta setmana i destacades per aquest grup de treball hi ha les notícies amb els títols "el coronavirus és una arma biològica creada pel Regne Unit", "el coronavirus pot ser una arma bacteriològica dels Estats Units contra la Xina" o "la tecnologia dels Estats Units està darrere de l'brot de l'coronavirus".









