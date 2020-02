Es restableix la freqüència habitual de la línia R11 de Rodalies després del Glòria

Renfe ha restablert a partir d'aquest dilluns la freqüència habitual de la línia R11 de Rodalies de Catalunya, que uneix Barcelona amb Girona i Portbou (Girona) i que havia quedat afectada pel temporal 'Glòria', per la es circulava per via única i s'havia reduït la seva oferta.





En un comunicat, l'operador ferroviari ha informat que el fa després que Adif hagi autoritzat a circular per les dues vies en el tram comprès entre Caldes i Maçanet (Girona).









També s'ha restablert parcialment la línia RG1 de Rodalies, entre Figueres i Maçanet (Girona), mentre que es manté el servei per carretera entre Maçanet i Malgrat de Mar (Barcelona) per la caiguda del pont ferroviari del riu Tordera, el que afecta el servei de la RG1 i la R1 de Rodalies.