Els acusats de crim de la Urbana afronten fins a 25 anys de presó a judici

Els dos sospitosos de crim de la Guàrdia Urbana, els també agents del cos Albert López i Rosa Peral, s'asseuran a partir d'aquest dilluns al banc dels acusats davant del Tribunal de Jurat de l'Audiència de Barcelona, com a presumptes coautors de l'assassinat del xicot d'ella --també urbà--, de manera que s'enfronten a fins a 25 anys de presó.





Després de formar-el jurat el divendres, amb cinc dones i quatre homes de 47 anys de mitjana, les sessions del judici comencen aquest dilluns a les 10 amb la lectura dels escrits i al·legacions prèvies, mentre que en els dies següents serà el torn dels testimonis.





López i Peral declararan el 11 i el 12 de març, respectivament, acusats de crim comès el 2 de maig de 2017 al domicili on ella convivia amb la víctima, a Vilanova i la Geltrú (Barcelona).





"De comú acord i en execució d'un pla preconcebut", els dos sospitosos presumptament van acabar amb la vida de Pere R., i després el van traslladar al maleter del seu cotxe fins a la zona del pantà de Foix i el van cremar, segons l'acte d'obertura de judici oral.





La Fiscalia demana 24 i 25 anys de presó, respectivament, per a López i Peral en ser presumptament coautors d'un delicte d'assassinat --amb agreujant de parentiu per ella--, i també demana per a tots dos 10 anys de llibertat vigilada després de complir la pena de presó.









TRIANGLE AMORÓS





Segons afirma el Ministeri Públic en el seu escrit d'acusació, els processats presumptament van matar a Pedro R. perquè van arribar a la conclusió que "per diverses raons obstaculitzava la seva relació i situació" sentimental, ja que havien estat amants i suposadament havien reprès la seva relació.





La família de l'assassinat, que demana per a tots dos 25 anys de presó, va apuntar en el seu escrit d'acusació que un dels motius pels quals els dos agents el van matar era que temien que la víctima pogués "airejar i donar publicitat" a dades que implicaven a López a la mort d'un manter el 2014.





En canvi, els dos sospitosos han reclamat la seva lliure absolució en atribuir a l'altre la culpabilitat dels fets, i en el cas de Perera, la seva defensa va demanar com a alternativa l'apreciació de l'eximent de la por insuperable, i subsidiàriament de forma incompleta o com a atenuant.





Segons l'escrit de defensa Peral, López estava obsessionat amb ella i no acceptava la seva relació amb Pedro R., de manera que va acudir al domicili de Vilanova i suposadament va cometre el crim amb una destral.





Ella no va trucar a la policia "atès que Albert López li havia confiscat el seu telèfon mòbil i el telèfon fix de casa no funcionava, a més, el pànic que sentia pel que pogués passar a les seves filles, la paralitzava".





La versió de López és totalment contrària i, en el seu escrit de defensa, assegura que Peral li va confessar que havia matat a Pere R., que li va mostrar el maleter del vehicle amb el cadàver i que ella li va explicar que havien tingut una discussió molt forta i que el seu xicot l'havia agredit davant de les nenes, de manera que "ella ho havia matat".





Segons López, Peral va decidir "culpar-lo a ell" del crim en veure la seva indecisió que fa a no delatar-i pel fracàs de les seves coartades inicials, que buscaven culpar el seu exmarit o altres de la mort de Pedro R.





NOVA PROVA





En començar les sessions el dilluns, la Fiscalia també pot demanar durant les qüestions prèvies que s'afegeixi al judici la informació sobre una trucada que els dos acusats van realitzar poc abans del crim, una prova que pot connectar a tots dos amb la mort i ser clau per provar que la van planejar.





En les següents sessions del judici serà el torn dels testimonis, entre els quals hi haurà Mossos d'Esquadra i comandaments de la Guàrdia Urbana, com un intendent major --el dijous 13 de febrer, segons el guió--.





Les sessions estan previstes de dilluns a dijous i el judici durarà previsiblement fins al 16 de març, dia per a les conclusions i els informes finals, encara que el guió pot ser alterat a mesura que avancin les sessions.