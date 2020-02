Quinze dels 17 membres de la cúpula de Podem ja cobren un sou públic

Podem néixer als carrers... i ha acabat en les moquetes. Quinze dels 17 dirigents que formen part del Consell de Coordinació de la formació estatge -el màxim òrgan intern de decisió- ja cobren un sou públic. La cúpula de Podem ha aconseguit col·locar-se en l'administració pública, bé sigui en el Consell de Ministres, com a diputats o eurodiputats o com a càrrecs de confiança d'un representant públic.









La formació estatge ha ubicat al Govern de coalició a sis alts comandaments del partit: el secretari general, Pablo Iglesias, com a vicepresident; el seu número dos i exportaveu parlamentària, Irene Montero, com a ministra; la exportaveu del partit, Noelia Vera, com a secretària d'Estat d'Igualtat; el secretari d'Economia, Nacho Álvarez, com a secretari d'Estat d'Economia Social; la secretària de Coordinació Executiva, Ione Belarra, com a secretària d'Estat per a l'Agenda 2030; i el secretari de Comunicació, Juanma del Olmo, com a director d'Estratègia i Comunicació a la vicepresidència d'Iglesias.





A més d'ells, també Pau Echenique ha mantingut el seu escó al Congrés dels Diputats i ha arribat el càrrec de portaveu de grup parlamentari, al costat de Sofia Castañón, que s'ha convertit en la seva adjunta. Altres càrrecs interns que han aconseguit un sou públic amb Glòria Elizo, Txema Guijarro, Pilar Garrido, Rafa Mayoral i Alberto Rodríguez, tots ells representants al Congrés.





Així, els 15 membres del Consell de Coordinació de Podem en l'actualitat li costen 1.266.459,14 euros anuals a les arques públiques. Encara que tal i com preveuen les normes internes del partit, tots ells només estarien ingressant 671.650 euros bruts en els seus comptes a l'any, aproximadament la meitat.





RELAXACIÓ DEL TOPALL DE SALARIS





La formació estatge s'ha vist obligada a flexibilitzar el límit en les retribucions que estableixen els estatuts de l'organització. Així, a el límit dels tres salaris mínims interprofessionals, s'ha afegit clàusules per relaxar les situacions dels polítics --com tenir fills o persones dependents a càrrec-- i així poder augmentar els sous públics que perceben.





Ara mateix, els estatuts de la formació estatge preveuen que "s'afegirà mig SMI per cada persona al seu càrrec fins a un màxim de dos SMI addicionals". Aquest precepte afecta Iglesias i Montero, però també als dos fills de Glòria Elizo i a les paternitats imminents de Del Olmo, Vera i Belarra.