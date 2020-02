Iglesias s'assegura el poder absolut per Vistalegre III

L'equip tècnic que organitza la III Assemblea de Podemos de març ha dissenyat un reglament amb un sistema de votació que obliga a votar en pack a secretari general i les seves propostes d'estatuts i d'estratègia política.





A més, aquesta candidatura per liderar el partit ha d'anar acompanyada obligatòriament d'una llista de candidats a Consell Ciutadà Estatal -el màxim òrgan de direcció-, encara que aquests sí que podran votar de manera individual, si el militant ho desitja.





D'aquesta manera, es tracta d'un model que facilita que el secretari general i candidat a la reelecció, Pablo Iglesias, guanyi totes les votacions.





D'una banda, perquè el votant que aposti per ell, ho estarà fent automàticament pels seus documents organitzatius, polític, ètic i de feminismes. De l'altra, perquè la seva candidatura estarà vinculada necessàriament a l'equip que presenti per a integrar el Consell Ciutadà.



Així consta en el reglament que ha fet públic aquest 1 de febrer el partit morat per organitzar l'assemblea que culmina el 21 de març. Aquesta publicació estava prevista per al dijous, segons el calendari del procés assembleari, però s'ha retardat dos dies per problemes tècnics.









En aquest text, s'assenyala explícitament que "els documents polític, organitzatiu, ètic i de feminismes aniran obligatòriament associats a una candidatura a la Secretaria General i no seran votats independentment". "No podrà haver-hi candidatura sense documents, ni documents sense candidatura", recalquen.





DISPUTA AMB ERREJÓN PEL REGLAMENT EN VISTALEGRE II





Aquest element va ser una de les principals disputes en la passada Assemblea de Vistalegre II de febrer de 2017, que va enfrontar Iglesias amb la seva llavors número dos Íñigo Errejón -ara fora del partit morat- en els preparatius del congrés.



Els anomenats 'errejonistes' rebutjaven que els documents haguessin d'estar vinculats a un candidat a secretari general, ja que ells no tenien previst disputar a Iglesias aquest lloc. Únicament volien presentar les seves pròpies propostes als estatuts i una llista de candidats a Consell Ciutadà.



Finalment, es va aprovar un sistema intermedi, segons el qual els aspirants a secretari general havien de vincular la seva candidatura a les seves propostes de documents, encara que aquests poguessin votar-se per separat. A més, es permetia la possibilitat que es presentessin documents associats a una candidatura a Consell Ciutadà, sense necessitat de presentar candidat a la Secretaria General.



No obstant això, Iglesias ja va avisar llavors que si els seus documents no guanyaven, renunciaria a seguir el front de Podemos, ja que entenia que no podia liderar un partit seguint les propostes polítiques i organitzatives d'un altre per dirigir-lo.









Ara, en aquesta tercera assemblea, ja es restringeix aquesta possibilitat, i és impossible que un militant o un equip de candidats a la direcció presenti les seves propostes de documents sense presentar a més un candidat a la Secretaria General que li disputi a Iglesias aquest lloc.





No obstant això, la previsió és que l'actual líder morat i vicepresident segon del Govern central no tingui rivals, almenys de pes, en la pròxima assemblea, ja que els anomenats 'errejonistes', amb Errejón al capdavant, van abandonar el partit fa un any, i els anticapistalistes, cada vegada tenen menys pes en el partit.





Pel que fa a la votació al Consell Ciutadà Estatal, el reglament estableix que encara que aquesta sigui independent a la de la Secretaria General, "una persona candidata a la Secretaria General i una llista per al Consell Ciutadà Estatal hauran de presentar vinculades com a equip".





El sistema per comptabilitzar els vots serà el mateix que l'utilitzat a Vistalegre II, el conegut com a 'Desborda', un sistema ideat per l'actual portaveu parlamentari, Pablo Echenique, quan era secretari d'organització, que pren com a base el sistema Borda, i que és similar a què es fa servir a Eurovisió, que consisteix a atorgar una puntuació a cada candidat, per ordre de preferència.





PROPOSTA DE MODEL TERRITORIAL I RELACIÓ AMB FORCES GERMANES









En el reglament també s'assenyala que el document polític ha d'incloure almenys una proposta sobre model territorial de l'Estat, una altra sobre la participació de Podemos en les eleccions municipals i autonòmiques, i una altra sobre la relació del partit amb altres forces polítiques d'àmbit estatal i d'àmbit autonòmic.









El líder morat va anunciar el passat 17 de gener la convocatòria extraordinària de la tercera assemblea de Podemos, un any abans del previst, i ja llavors va defensar la necessitat que aquesta trobada servís, no només per repensar l'organització en aquesta nova etapa com a partit de govern, sinó també per reforçar la relació amb les "forces germanes" amb les que conformen Unidas Podemos, i "armar amb els moviments populars un bloc històric de canvi".



Tant Podemos com Izquierda Unida (IU), Catalunya en Comú i Galícia en comú, aspiren des que van confluir en Unidas Podemos a construir aquest "espai del canvi", però encara, almenys de moment, no s'ha plantejat una fusió orgànica com a tal.