Iglesias vol aprofitar Vistalegre III per purgar les delegacions territorials de Podem

El vicepresident de Govern, Pablo Iglesias, ha programat per al març d'aquest any el tercer congrés de Podem. Vistalegre III és vist per part del cercle de el líder morat com una ocasió per reforçar el seu lideratge, després d'un any convuls de pèrdues electorals i divisions internes, però també com una oportunitat per purgar les delegacions territorials més díscoles.





La direcció té la vista posada a Catalunya i Andalusia. Segons publica 'Moncloa.com', diversos militants ja temen un degoteig de caps tallats per part de la central del partit. Especialment, Iglesias vol reprendre el control sobre la marca andalusa, liderada per Teresa Rodríguez i mediatitzada per la facció dels anticapitalistes, qui més ha lliscat seva intenció d'anar per lliure a les eleccions autonòmiques per presentar-se de forma autònoma a les eleccions.









Però també a Catalunya recelen de les intencions d'Iglesias. Per aquest motiu diversos membres de Podem Catalunya hagin iniciat una maniobra per celebrar primàries a el mateix temps que l'Assemblea Ciutadana estatal, davant la por que s'imposi des de Madrid a algun afí a l'Executiva.





La propagació de el partit per tot Espanya va ser sempre bastant caòtica. La difusió de cercles locals, comarcals i autonòmics no va ser controlada a el 100% per part de la direcció. Iglesias no vol que això torni a succeir, i per això vol situar en totes les demarcacions de Podem a persones que no pretenguin ser deslleials. Aquest és un dels objectius de Vistalegre III.