El Rei, en l'obertura de les Corts: "Espanya no pot ser d'uns contra els altres, ha de ser de tots i per a tots"

El Rei Felip VI ha inaugurat aquest dilluns la XIV Legislatura cridant els parlamentaris a treballar per l'interés general de tots els espanyols: "Espanya no pot ser dels uns contra els altres; Espanya ha de ser de tots i per a tots", ha proclamat.





"Així ho ha volgut la societat espanyola des de fa més de 40 anys. Així ho continua volent i, sobretot, així ho mereix", ha dit el cap d'Estat en el seu discurs en el Ple davant diputats i senadors. En finalitzar, les seues paraules han sigut rebudes per un llarg aplaudiment i vives al Rei en un Hemicicle en el qual no han estat ERC, Junts, Bildu, el BNG i la CUP.





Amb l'obertura de la legislatura, després de les eleccions generals, ha assenyalat el Rei, "arriba novament l'hora del Parlament", que és "l'hora de la paraula, de l'argument i de la raó", de l'acord entre idees diferents i "de l'exercici del control polític per l'oposició".









I més encara tenint en compte que des de 2015 hi ha més diversitat en les Corts i això requerirà el "ple desenvolupament" del règim parlamentari. Així, ha assenyalat que parlamentarisme és pactar, controlar, acordar o dissentir, però tot això unit al "comú respecte" dels valors constitucionals.





De fet, ha cridat a resoldre els problemes dels ciutadans i a contribuir als grans reptes mundials a través de la reflexió, el debat i el diàleg, i sempre tenint com a "base ferma" la Constitució, perquè aquesta "ha sigut el lloc de trobada de tots els espanyols, de diferents maneres d'entendre i sentir Espanya". Una Constitució, ha prosseguit, amb "inequívoca vocació integradora i incloent" alhora que és respectuosa amb la "pluralitat i diversitat territorial" d'Espanya.





El Rei ha incidit en què la Constitució "va nàixer del diàleg i l'acord, i també per al diàleg i l'acord", "projectant-se cap al futur com un marc polític pactat i compartit" per al desenvolupament de la vida democràtica.





És més, ha assenyalat que el diàleg i la voluntat d'enteniment "cobren tot el seu sentit i aconsegueixen tot el seu significat en la pròpia definició constitucional d'Espanya com un Estat Social i Democràtic de Dret" i ha apuntat que aqueixos tres pilars, en els quals s'assentisca la democràcia espanyola igual que les del nostre entorn, són "inseparables i indissociables els uns dels altres d'una mateixa realitat".





Felip VI ha recordat les paraules del seu últim missatge de Nadal, en el qual va voler llançar un missatge de confiança a Espanya en un temps d'incertesa, una confiança basada en la "personalitat" dels ciutadans i en la "fortalesa de l'Estat" construït en les últimes dècades.





CONCÒRDIA, RECONCILIACIÓ I LLIBERTAT





En aquest sentit, ha destacat que aquesta ha sigut una història "de convivència i progrés" i "sens dubte d'èxit, amb ombres, per descomptat, però sobretot plena de llums". Fa 40 anys, ha assenyalat, "les paraules concòrdia, reconciliació, enteniment, respecte i, per descomptat, llibertat van ressonar com mai abans", van posar fi a les divisions i "van ser capaces de mobilitzar a tot un poble" recollint els anhels dels ciutadans.





El Rei ha subratllat que aqueixes paraules "van obrir una nova etapa en la història d'Espanya i en la vida dels espanyols" i ara han de "prevaldre en tota la seua plenitud" pel seu valor per a la convivència cívica, social i política, que és "el major patrimoni" que els espanyols han construït.





Felip VI ha començat agraint a la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, el seu homenatge al paper integrador de la Corona, pel seu significat però també pel seu "sentit afecte personal" i recordant el per què d'aquest acte solemne: una trobada entre les Corts Generals, que són les depositàries de la sobirania nacional, i el cap d'Estat, al qual la Constitució defineix com a "símbol d'unitat i permanència" de la nació.





LES CORTS ES DEUEN A TOT EL POBLE





El Rei ha recordat que les Corts "representen a tot el poble espanyol i, per això, a tot ell es deuen" igual que totes les institucions de l'Estat. I ha confiat que "aquesta legislatura siga profitosa per als ciutadans i els interessos generals d'Espanya" i "servisca també per a recuperar i enfortir la confiança dels ciutadans en les seues institucions".





A més de desitjar èxit al president del Govern i als seus ministres, ha dit als parlamentaris que "rebre el mandat dels ciutadans constitueix sens dubte un dels majors honors", però també "grans responsabilitats, compromisos i deures".





En concret, els ha recordat que els ciutadans esperen de tots els que exerceixen responsabilitats públiques que exercisquen amb "la major responsabilitat i rectitud", que col·laboren "lleialment amb totes les institucions de l'Estat" i que els seus comportaments "meresquen la major consideració i el respecte dels ciutadans".





Aqueixos principis, ha assegurat, han sigut també una exigència permanent per a ell mateix, i més encara des que va ser proclamat davant les Corts com a Rei constitucional, "un Rei compromés amb Espanya i amb tots els espanyols, compromés amb la democràcia i amb la llibertat, compromés amb la Constitució". També ha posat en valor l'alta participació dels ciutadans en cada procés electoral, "un exemple de civisme polític".





A més, ha recordat que aqueixos ciutadans han depositat en els ara diputats "les seues esperança en un futur millor per als seus projectes i els de les seues famílies, el seu desig de conviure en pau i llibertat i de trobar un futur digne per a la seua vida, especialment els qui es troben en dificultats i es mereixen la solidaritat dels seus compatriotes".





"Ses senyories representen els interessos generals de 47 milions de ciutadans i decideixen sobre el present i el futur d'Espanya", els ha recordat, en un discurs que ha finalitzat proclamant oberta la legislatura i, com és habitual, donant les gràcies en totes les llengües oficials.