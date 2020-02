El cap d'investigació de l'1-O diu que Trapero va ser ascendit per garantir els interessos de la Generalitat

El tinent coronel de la Guàrdia Civil Daniel Baena, cap de la policia judicial a càrrec de la investigació de l'1-O, ha assegurat aquest dilluns al judici que segueix l'Audiència Nacional contra l'ex cúpula dels Mossos d'Esquadra que l'ascens de José Luis Trapero a major de la policia autonòmica tenia com a objectiu garantir el procés independentista a Catalunya.





A preguntes del fiscal Pedro Rubira ha explicat que de l'anàlisi del document 'Enfocats' confiscat al domicili de Josep Maria Jové, el que va ser número dos de l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras, i d'una nota interna dels Mossos signada per el propi Trapero al novembre de 2015, s'ha corroborat que el seu nomenament era una "forma de blindar-lo al capdavant" de la policia autonòmica.









Segons ha indicat el tinent coronel de la Guàrdia Civil durant la seva declaració com a testimni en el document que marca el "full de ruta del procés cap a la independència" s'assenyalava que ja existien "consolidades" dues estructures d'Estat de cara a un "nou país independent", que eren els Mossos d'Esquadra i el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat (CTTI), les quals tan sols caldria "adaptar-les, redimensionar-les i orientar-les" cap als objectius del procés independentista.





Així, segons el testimoni, el nomenament de Trapero com més gran, cosa que no havia passat en deu anys, ha apuntat, "és la forma d'adaptar la institució dels Mossos com diu el Enfocats" i "garantir els interessos de la Generalitat". Ha continuat dient que dotar de "lideratge" a Trapero era "fonamental" també per "garantir la finalitat del referèndum".





En aquest sentit, ha posat èmfasi en un document intern de la policia autonòmica signat per Trapero al novembre de 2015 que, segons el parer de Baena, resulta "curiós" perquè ordenava que totes les diligències judicials practicades primer havien de passar per ell, abans de transmetre- al jutjat corresponent, i en què assenyala que "ell es faria responsable".





Davant d'aquesta revelació, el fiscal ha interromput l'interrogatori per assenyalar a tribunal que no coneixia aquesta nota, pel que ha interessat la seva incorporació a la causa. No obstant això, les defenses dels acusats, i especialment la de Trapero, exercida per l'advocada Olga Tubau, s'han oposat a aquest fet, en entendre que genera "indefensió" perquè és anterior a l'escrit d'acusació del Ministeri Públic.





A més, ha indicat que el mateix major traslladar aquesta instrucció als seus subordinats al fiscal en cap de l'Audiència Nacional en 2015, òrgan que ja estava investigant fets relacionats amb el 'procés', i que per tant no és desconegut per al Ministeri Públic. Finalment, el tribunal presidit per la magistrada Concepció Espejel no ha admès la seva incorporació a l'procediment.