Obren una altra investigació a Torra per no retirar la pancarta dels presos

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha obert una nova peça separada per presumpta desobediència contra el president de la Generalitat, Quim Torra, per no haver retirat la pancarta a favor de la llibertat dels empresonats pel procés independentista del balcó de la Generalitat en el termini fixat.













L'acte ha admès a tràmit una petició de l'associació Impuls Ciutadà contra Torra per no haver retirat la pancarta en el termini que va requerir el TSJC en haver entrat en període electoral de les generals que es van celebrar el 10 de novembre.





Torra ja ha estat jutjat per no haver retirat aquesta pancarta per la seva llibertat en un altre procés electoral -en aquest cas, els anteriors comicis generals del 28 d'abril-, i el TSJC el va condemnar per un delicte de desobediència, en una sentència que Torra va recórrer a el Tribunal Suprem (TS).





Segons la resolució consultada, "existeixen indicis suficients" per admetre a tràmit el testimoniatge de particulars deduït contra Torra per no acatar l'ordre de la Secció Cinquena, que va requerir al president el 23 de setembre que en un termini de 48 hores retirés la pancarta.





Considera que el fet de no retirar la pancarta, fins que el dia 27 de setembre el TSJC va ordenar als Mossos d'Esquadra que ho fessin, "podrien integrar, indiciària i presumptament, un delicte de desobediència" de l'article 410 del Codi Penal, i contra la decisió cap un recurs de súplica davant la mateixa sala.