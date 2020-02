Boris Johnson s'erigeix com paladí del lliure comerç

El primer ministre britànic Boris Johnson vol fer del Regne Unit un campió del lliure comerç al món, citant la imatge d'un superheroi per declarar la guerra als "mercantilistes i proteccionistes", inclosa la Unió Europea.





"La humanitat necessita un govern que estigui disposat a defensar enèrgicament el lliure comerç, un país disposat a llevar-se les ulleres de Clark Kent, entrar a la cabina telefònica i sortir amb la capa flotant com un paladí enfortit del dret dels pobles del món a comprar i vendre lliurement entre ells", ha dit en un discurs a Londres aquest 3 de febrer.





Davant d'una audiència de líders empresarials i ambaixadors estrangers, reunits simbòlicament al Museu Marítim Nacional, Johnson afirma que "el comerç està sent ofegat" per la política exterior de les grans potències. "Els mercantilistes són a tot arreu, els proteccionistes estan guanyant terreny. Des de Brussel·les a la Xina i Washington, els aranzels [duaners] s'estan agitant com pals", es lamenta.





El discurs, només tres dies després de la retirada formal del Regne Unit de la UE, pretén marcar el rumb del govern britànic per a les negociacions posteriors a la crisi amb la Unió Europea (UE), i Johnson ha subratllat el desig de negociar un acord comercial sense una estreta alineació amb el mercat únic europeu.





"Sovint se'ns diu que hem de triar entre el ple accés al mercat de la UE, acceptant les seves normes i tribunals com Noruega, o un ambiciós acord de lliure comerç que obri els mercats i eviti tota la panòplia de regulacions de la UE, com Canadà", diu.





"Hem fet la nostra elecció: volem un acord de lliure comerç, similar al del Canadà", diu, afegint una referència a la possibilitat d'una absència d'acord, acabant una relació com la que la UE té amb Austràlia.





Rebutja les demandes de Brussel·les perquè hi hagi igualtat de condicions entre el Regne Unit i la UE, incloent-hi l'harmonització legislativa en termes de legislació laboral, medi ambient, fiscalitat i ajudes estatals a les empreses, assegurant que el país no està planejant "cap mena de 'dúmping', sigui comercial, social o ambiental".





"No hi ha necessitat d'un acord de lliure comerç que impliqui l'acceptació de les normes de la UE en matèria de política de competència, subvencions, protecció social, medi ambient o alguna cosa semblant, de la mateixa manera que la UE no s'hauria de veure obligada a acceptar les normes del Regne Unit. El Regne Unit mantindrà els nivells més alts en aquestes àrees -millor en molts aspectes que la UE sense l'obligació d'un acord", promet.