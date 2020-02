Brexit: El que la Unió Europea perd amb la sortida del Regne Unit

La Unió Europea va tallar els llaços amb el Regne Unit a les 23:00 de divendres i una nova unió va néixer el 27. La partida dels britànics es reflecteix en la població o el territori, però també en el poder dur (per exemple, la defensa) i en el poder tou (com el poder de les universitats).





Aquestes són algunes de les coses que la Unió Europea perd amb la sortida dels britànics, 47 després de la seva adhesió.





La població: -13%





La sortida del Regne Unit de la Unió Europea significa la pèrdua de 66 milions d'habitants, és a dir el 13% de la població (només França i Alemanya tenen més habitants). Ara serem 446 milions. Segons l'ONU, al voltant d'1,2 milions de ciutadans britànics viuen a la resta dels països de la UE, principalment a Espanya, Irlanda, França, Alemanya i Itàlia.





Per contra, 2,9 milions dels 27 viuen al Regne Unit, el que representa el 4,6% de la població. D'acord amb l'acord de sortida, tots dos mantenen els drets de viure i treballar al país amfitrió. Però en el cas dels europeus que viuen al Regne Unit, han de registrar-se. La llibertat de moviment s'aplica fins al final de l'any, però el que passi en 2021 encara ha de ser negociat entre les dues parts.





Territori: -5,4%





Amb el Brexit, la UE perd el 5,4% del seu territori. Actualment, els 28 països tenen una superfície combinada de 4,5 milions de km2. El Regne Unit representa 243.000 km2. La UE compta ara amb només 27 països, com ho va fer entre 2007 i 2013, després de l'adhesió de Bulgària i Romania i abans de l'entrada de Croàcia. L'anglès continua sent un dels 24 idiomes oficials a causa d'Irlanda.





PIB: -2,7 bilions de dòlars





L'any passat, el PIB europeu va ser de 18,3 bilions de dòlars (els bilions anglosaxons), dels quals 2,7 bilions van correspondre al PIB britànic (només l'alemany és més alt dins de la UE, aconseguint els 3,8 bilions d'euros). Per tant, la sortida del Regne Unit significa la pèrdua d'aquests 2.700 milions, segons les dades de l'FMI.





S'estima que el PIB ha crescut un 1,5% a la UE en 2019, enfront de l'1,2% del Regne Unit, que ha estat creixent a un ritme més lent que la mitjana dels 27, i es preveu que continuï així després del Brexit.









Negocis: -16





La UE tenia, fins a la sortida del Regne Unit, 115 empreses a la llista de les 500 més riques del món de la revista 'Fortune'. Amb el Brexit, perd 16 companyies, sense comptar a Unilever, una multinacional holandesa i britànica. En el top 10 de la llista, la UE perd una empresa (BP, que és la setena), mantenint la tercera posició de la Royal Dutch Shell holandesa i la novena de la Volkswagen alemanya.





Despesa militar: -50 milions de dòlars





En un moment en què es parla de crear un exèrcit europeu, la UE perd una de les majors potències militars del món. En 2018, la suma de les despeses militars dels 28 va pujar a 280.900 milions de dòlars. D'ells, 50.000 milions van ser gastats pel Regne Unit, que és el segon país de la UE després de França en despeses militars (63.800 milions).





Universitats: -17,8%





En 2019, la UE tenia 343 universitats en el rànquing de Xangai , que enumera les 1.000 millors institucions d'educació superior del món. D'ells, 61 eren britàniques, el que equival a gairebé una cinquena part (17,8%). En el top 10, a part dels EUA, només hi ha dues universitats al Regne Unit Cambridge (3a) i Oxford (8a). Cal arribar al lloc 26 per trobar la primera universitat europea no britànica, la Universitat de Copenhaguen.





Premis Nobel: -21,5%





El Regne Unit és, després dels EUA, el país amb més premis Nobel. Ja ha rebut 133 premis, dos d'ells per al mateix químic, Frederick Sanger (pel seu treball sobre la insulina en 1958 i el seu treball sobre la seqüenciació de l'ADN en 1980). En total, la UE ha rebut 751 premis (tenint en compte que les dobles nacionalitats es compten dues vegades, com Marie Curie, polonès-francesa, que també va guanyar dos premis, un de Física en 1903 i un altre de Química el 1911).





La sortida del Regne Unit significa una pèrdua del 21,5% dels Premis Nobel. Només tres països de la UE no han guanyat encara un: Malta, Estònia i Eslovàquia.





Consell de Seguretat de l'ONU: -50%





La UE ha tingut fins ara dos dels cinc membres permanents de Consell de Seguretat de l'ONU, amb dret a veto: França i el Regne Unit. El Brexit deixarà a la UE en desavantatge en aquest important organisme, ja que el Regne Unit ja no està subjecte a les posicions europees - el tractat de la UE diu que els membres del seu Consell de Seguretat "han de consultar" i "defensar" els interessos del bloc.





Però això no vol dir que els europeus sempre hagin votat amb una sola veu a l'ONU. Només recentment, el 10 de gener, els britànics es van alinear amb els Estats Units i es van abstenir en una votació per ampliar l'ajuda fronterera a Síria, que havia estat proposada per Alemanya i Bèlgica (membres no permanents fins a finals de 2020) i recolzada per França i Estònia (un altre membre no permanent el mandat no expira fins a finals de 2021).





Patents: -12%





Segons les xifres de l'Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual, els països de la UE van registrar més de 102.000 sol·licituds de patents en 2018, de les quals una mica més de 12.000 eren d'empreses o ciutadans britànics. En aquesta llista, Alemanya segueix ocupant un lloc destacat a la zona europea, amb més de 46 mil sol·licituds de patent en aquest mateix any. El Brexit suposa una important pèrdua de propietat intel·lectual per a la UE del voltant del 12%.





Jocs Olímpics: -11,5%





Només hi ha un país a la UE que mai ha guanyat una medalla en els Jocs Olímpics d'Estiu: Malta. En total, els 27 restants van guanyar 7393 medalles d'or, plata o bronze. D'aquests, 849 (dels quals 263 d'or) pertanyen a l'Equip GB, com es coneix a l'equip olímpic britànic.





El Brexit implica que el premi olímpic europeu és un 11,5% més pobre. Més medalles que el Regne Unit només les té Alemanya (sumant les dades d'Alemanya de l'Est abans de la caiguda del mur i els de l'Equip d'Alemanya Unida, que va competir en els jocs de 1956, 1960 i 1964): té 1346 medalles.