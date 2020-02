Brexit: La UE promet no cedir davant els britànics en el mercat únic

El dia del Brexit ha passat, però la paraula que va entrar en el vocabulari mundial el 2016 no desapareixerà. Després de la sortida del Regne Unit de la Unió Europea (UE), la porta està ara oberta per a les negociacions sobre la futura relació entre els 27 i l'ara considerat tercer país.





El compte enrere comença de nou, aquest cop fins al final del període de transició: 31 de desembre de 2020. Fins llavors, tant l'acord com el comerç (una de les àrees més sensibles) estaran subjectes a les normes més restrictives de l'Organització Mundial de Comerç. El fantasma del Brexit dur promet seguir rondant sobre Londres i Brussel·les.





El 3 de febrer, el francès Michel Barnier (cap negociador del Brexit i responsable europeu de la propera fase del diàleg) presentarà als mitjans de comunicació les directives que sustentaran les negociacions dels 27. També s'espera que el primer ministre britànic Boris Johnson anunciï la setmana que ve quins són els objectius de la Gran Bretanya, centrant-se en la idea d'un acord comercial de "aranzel zero, quota zero".





La principal directiva europea és la defensa del mercat únic, i diversos líders de la UE repeteixen la idea que com més s'allunyi el Regne Unit de les normes europees, menor serà l'accés al mercat únic per uns 440 milions de consumidors.





Els 27 insisteixen que la "unió" serà la seva força en les negociacions. "Volem tenir la millor relació possible amb el Regne Unit, però mai serà tan bo com ser membre", va dir la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, reiterant que "hi ha força en la unió".





El Regne Unit tractarà de jugar amb la divisió entre els estats membres i l'amenaça d'un Brexit dur per buscar una obertura al compromís.





Països com França, Bèlgica o Dinamarca estaran preocupats per l'accés a les aigües britàniques causa de la pesca, mentre que Alemanya i els països de l'Est estaran més atents a la indústria de l'automòbil.





La cancellera alemanya Angela Merkel va parlar en les "intenses" negociacions amb els britànics, assenyalant que la UE defensarà els seus interessos, especialment pel que fa a la integritat del mercat únic: "Molt dependrà del Regne Unit. Com més s'allunyin de les condicions del mercat únic, més haurà de canviar la nostra relació futura", ha advertit.





Aquest serà el principal problema en les negociacions, els britànics ja ho han admès. Divendres, Michael Gove (que és una espècie de Johnson número dos) va dir a la BBC: "Volem que el comerç es dugui a terme amb la menor fricció possible, però la UE és clara: només podem tenir un comerç totalment lliure de friccions si acceptem les seves regles, si acceptem les lleis. Però vam votar per ser independents".





Per part britànica, les negociacions seran dirigides per l'exdiplomàtic David Frost, qui dirigirà un equip de 40 persones anomenat Taskforce Europe. L'assessor de Johnson en qüestions europees fins ara haurà estat l'home que va aconseguir que la UE renegociarà el "backstop" (un mecanisme de salvaguarda per evitar una frontera física entre Irlanda de Nord i la República d'Irlanda, que figurava en l'acord negociat per Theresa May).





Sense el suport, Irlanda veu com una amenaça la possible falta d'acord entre les dues parts a la fi del període de transició. "El fracàs per assegurar un acord comercial seria una enorme amenaça, una amenaça existencial per a la nostra economia el 2020, per la qual cosa necessitem aquest acord", va dir el primer ministre irlandès Leo Varadkar.









UNA PRÒRROGA?





L'extensió del període de transició en un o dos anys, teòricament possible si els britànics ho demanen abans de l'1 de juliol, sembla impossible. Johnson, que es va veure obligat pels legisladors britànics a demanar una pròrroga de la data del Brexit (del 31 d'octubre a 31 de gener), va assegurar per llei que no hauria de repetir aquesta opció.





Sense aquesta pròrroga, els europeus i els parlamentaris britànics haurien d'apostar per un acord comercial mínim i alguns avenços en el tema de la seguretat, ja que, encara que falten 11 mesos per al 31 de desembre, no disposaran de tot aquest temps.





Les directives europees que Barnier presentarà només haurien de ser aprovades pels líders a la cimera de 25 de febrer, amb negociacions que probablement començaran ja al març.





A més, l'acord comercial haurà de ser aprovat per més de 30 parlaments nacionals i regionals, i cal deixar temps per a això. A la pràctica, les dues parts tindran vuit mesos per treballar.





Amb la sortida de la Unió Europea, el Regne Unit també haurà de renegociar els acords amb altres països, sent el seu principal objectiu els Estats Units. Johnson va dir ahir als seus ministres que l'objectiu és que el 80% del comerç britànic amb altres nacions estigui cobert per acords de lliure comerç en un termini de tres anys.





I ARA, QUÈ?





Aquestes són les dates principals dels pròxims capítols del Brexit després de la consumació de la sortida del Regne Unit de la UE:





1 de febrer





Inici del període de transició fins al 31 de desembre de 2020, durant el qual el Regne Unit segueix complint les normes europees com a part del mercat únic europeu.





25 de febrer





L'estratègia de negociació per als 27 post-Brexit hauria de ser aprovada en el Consell d'Afers Generals a Brusselles per negociar un nou acord comercial i associacions en àrees com la seguretat.





1 de juliol





El primer ministre de Gran Bretanya, Boris Johnson, ja ha indicat que no té intenció de prorrogar el període de transició per un o dos anys.





31 de desembre





Fi del període de transició, posant fi als llaços entre la UE i el Regne Unit. Sense un nou acord o una pròrroga del període de transició, sectors com el comerç i el transport, entre d'altres, corren el risc de patir trastorns importants.





Quins canvis en termes polítics i quines implicacions té això per als ciutadans, tant europeus com britànics?





Període de transició





El període de transició comença aquest dissabte i s'estén fins al 31 de desembre de 2020, durant el qual el Regne Unit segueix complint amb les normes europees com a part del mercat únic europeu.





Anomenat oficialment Període d'Aplicació, manté a Regne Unit dins del mercat únic i està obligat a respectar les normes europees, però sense estar representat en les institucions de Brusselles ni participar en les decisions.





L'objectiu és evitar un canvi sobtat, donant temps a les empreses i als ciutadans per adaptar-se.

Oficialment no s'espera que les negociacions comencin fins al març, i els termes es van definir en la declaració política que acompanya l'Acord de Sortida negociat pel Primer Ministre Boris Johnson.





Els drets de la ciutadania





Els 3,5 milions d'europeus al Regne Unit i 1,2 milions de britànics que viuen al continent conserven el dret a estudiar, treballar, rebre suport social i reunir-se amb la seva família al seu país de residència.





Compensació financera





L'acord compromet a Regne Unit a complir els compromisos assumits en l'actual pressupost plurianual (2014-2020), que també abasta el període de transició, amb una factura d'uns 30.000 milions d'euros.





A canvi, es beneficiarà dels fons estructurals europeus i de la política agrícola comuna fins al final del període de transició.





Solució per a Irlanda del Nord





El protocol introduït per aquest nou acord manté a la província britànica en el territori duaner de Regne Unit. Si els productes de tercers països entren a Irlanda de Nord i es queden allà, s'aplicarà l'aranzel duaner britànic.





Si aquests béns entren a la UE a través d'Irlanda de Nord, les autoritats del Regne Unit hauran d'aplicar les taxes de duana de la UE.





Irlanda de Nord segueix estant alineada amb un conjunt limitat de normes de la UE. Aquest complex sistema té per objecte evitar una frontera física amb la República d'Irlanda, membre de la Unió Europea, que podria revifar el conflicte a Irlanda del Nord.





No obstant això, implica una sèrie de controls entre la província i la resta del Regne Unit.





Futura relació





En la Declaració Política que acompanya l'acord i que conté les directrius per a les futures relacions entre el Regne Unit i la UE, el primer ministre britànic Boris Johnson va fer canvis.





En lloc d'una "zona de lliure comerç", especifica que les dues parts volen negociar un "acord de lliure comerç global, amb aranzels zero, acompanyat d'una àmplia i ambiciosa associació en matèria de seguretat i cooperació en àmbits com la investigació [científica]".

Però subratlla que la llibertat de moviment arribarà a la seva fi.