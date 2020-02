El primogènit dels Pujol, citat de nou per blanqueig de diners a Grand Tibidabo

El jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata, que investiga l'origen de la fortuna de la família Pujol, ha citat el proper divendres 7 de febrer a qualitat d'investigat el primogènit, Jordi Pujol Ferrusola, perquè declari per un nou possible delicte de blanqueig en relació amb la societat Grand Tibidabo, que va fer fallida el desembre de 1999 i els actuals propietaris acusen aquesta família de blanquejar a Andorra diners de l'empresa quan estava dirigida per Javier de la Rosa.









En una resolució signada aquest dilluns, el titular de Jutjat Central d'Instrucció número 5 inclou la declaració de Pujol Ferrusola en un llistat de diligències d'investigació acordat a petició d'aquesta societat.





Se li preguntarà en relació amb un informe policial que tracta sobre la troballa de diners en comptes d'Andorra provinent de Catalana de Mitjans de Comunicació I edició, segons assenyala la resolució.





Segons el parer del magistrat aquesta diligència, entre d'altres aprovades, resulten "pertinents, necessàries i proporcionades" als fins de la investigació judicial, "podent conduir la pràctica de les mateixes (...) a l'aclariment dels fets objecte d'investigació i a la determinació de l'eventual responsabilitat dels investigats i de les societats objecte d'investigació ".