Casado exigeix a Sánchez que censuri els "insults" dels independentistes al Rei

El líder de PP, Pablo Casado, ha exigit aquest dilluns al cap de l'Executiu en funcions, Pedro Sánchez, que censuri les "molt greus afirmacions" i "insults" que, al seu parer, han dirigit al Rei seus "socis" independentistes coincidint amb l'Obertura Solemne al Congrés de la XIV legislatura.









ERC, JxCat, EH Bildu, CUP i BNG han exigit trencar amb la Monarquia espanyola i han avisat que "només així es podrà donar curs a solucions basades en el respecte a la voluntat popular, la llibertat i la democràcia. A més, han justificat la seva absència de l'acte de Congrés al·legant que Felip VI "no els representa".





En declaracions als periodistes a la cambra baixa, Casado ha assegurat que ha estat un "dia de contrastos" entre les declaracions dels independentistes i el discurs de Rei, que ha apel·lat a la "concòrdia", "mirar a el futur" i estar "orgullosos" de la Constitució que ha permès "els 40 millors anys" de la història d'Espanya.





En aquest sentit, el president del PP ha lamentat aquesta compareixença conjunta que han fet ERC, JxCat, la CUP, Bildu i BNG, "socis" del Govern de Pedro Sánchez, "insultant" el Rei. "No ja per ser el Rei sinó per ser el nostre Rei, per ser el cap de l'Estat que els espanyols van decidir en la Constitució lliurement a l'hora d'adoptar una monarquia parlamentària com a forma de l'Estat", ha emfatitzat.





Casado ha assenyalat que cal mantenir "aquest respecte" a la direcció de l'Estat i a la Casa Reial. "I estic convençut i espero que el Govern, dins dels seus matisos i diferents posicions internes, ho aconsegueixi en els propers mesos i durant aquesta legislatura", ha afegit.