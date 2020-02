El Corte Inglés, al banc dels acusats per un escàndol d'assetjament sexual

La companyia ja va ser condemnada diverses vegades en la jurisdicció laboral. Des del sindicat CIG confien que la sentència d'aquest nou procés pel penal sigui "exemplar" i que la resta de companyies prenguin nota de cara a futurs casos d'assetjament sexual.





Outlet d'El Corte Inglés a Altamira, la Corunya, on va treballar l'assetjada





L'escàndol d'assetjament sexual ocorregut a El Corte Inglés de Santiago de Compostel·la i que va esquitxar a tota l'empresa tindrà aquesta setmana un nou capítol amb l'obertura del judici penal contra el suposat assetjador, aleshores cap de planta de centre comercial. El procés arrencarà el pròxim 5 de febrer als jutjats compostelans.





En aquest sentit, des del sindicat CIG adverteixen que el jutjat d'Instrucció nº 3 de Santiago també "va obrir diligències penitenciàries davant de la cúpula d'El Corte Inglés a la ciutat i davant del seu director a Galícia" amb un procés que tindrà lloc els dies 24 i 26 de març "a celebració, en qualitat d'investigats, del Director i del cap de personal de centre, així com de dos dels caps territorials".





REPERCUSSIÓ NACIONAL





El cas va arribar fins i tot a la televisió, on la víctima va comptar per al programa 'Salvados' l'assetjament a què va ser sotmesa i la resposta dels responsables del centre comercial compostel·là. "No li facis cas; ell és així", li van arribar a dir a l'assetjada com a resposta a les seves contínues queixes perquè prenguessin mesures contra el suposat assetjador. A més, la seva denúncia va empitjorar la seva situació en l'empresa, ja que a partir d'aquí lamenta que tant el denunciat com els amics d'aquest "van anar a per mi".





Després de veure's obligada a demanar una baixa laboral, una investigació interna va determinar que el cap de la víctima havia assetjat la treballadora, que ja no forma part de la cadena. Més tard, i després que tant l'acusada com la seva parella -també empleat del centre- denunciessin El Corte Inglés per a la Jutjats, els jutjats del laboral van determinar el 2017 que des de la direcció no havien actuat per evitar l'assetjament i que tampoc es van molestar "en investigar els fets". L'empresa va recórrer però el TSXG va ratificar la sentència del Jutjat del Social Número 3 quan El Corte Inglés va ser condemnat a indemnitzar amb 30.360 € la treballadora perquè l'empresa no la va protegir davant del seu assetjador.





A més, el 2018 el TSXG va condemnar l'empresa a pagar més de 225.ooo euros al marit per "assetjament per associació respecte al dret de la seva dona a no patir discriminació per raó de sexe i per assetjament moral vulnerador de la integritat moral" .





Després de l'emissió de el programa Salvados





