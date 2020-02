La Justícia belga anunciarà el 18 de febrer si anul·la l'euroordre de Puigdemont

El tribunal belga de primera instància que estudia les peticions d'extradició de l'expresident Carles Puigdemont i de l'exconseller Toni Comín anunciarà el proper 18 de febrer si anul·la el procediment, com demana la defensa dels polítics independentistes, o el manté suspès, com reclama la Fiscalia belga, a l'espera de la decisió de Parlament Europeu sobre l'aixecament de la seva immunitat com eurodiputats.





Els advocats de la defensa també intentaran que s'anul·li el procediment en el cas de l'exconseller Lluís Puig adduint que el seu cas està vinculat perquè el jutge de Tribunal Suprem Pablo Llarena "va fer una única resolució per a tres persona de les quals dues tenen immunitat", en referència a Comín i també a l'exconsellera Clara Ponsatí.





"Nosaltres el que considerem és que ha d'anul·lar el procediment i retornar-se a Espanya. Perquè és clar que tenen immunitat i entenem que el sol manteniment de l'euroordre en vigor fins i tot a Espanya vulnera el dret internacional", ha explicat l'advocat Gonzalo Boye.









A més, el jutge de la Cambra del Consell que estudia les ordres de detenció i lliurament ha convocat les parts a una nova audiència el dia 24 de febrer per seguir discutint les qüestions "de fons" sobre Puig en el cas que la resolució del dia 18 no li afectés.





D'aquesta manera, el tribunal belga de primera instància decidirà el 17 de febrer i farà públic un dia després si accepta la postura de la Fiscalia belga i, en conseqüència, manté en suspens el procediment de les euroordres, a l'espera que l'Eurocambra es pronunciï sobre el suplicatori remès pel Suprem, o per contra l'anul·la i retorna a Espanya.





Boye ha assenyalat que la posició de la defensa es basa en el fet que Puigdemont i Comín tenen immunitat reconeguda des del 2 de juliol de 2019 i, per tant, "el dictat de la ordre nacional contravé la legislació europea" i, en conseqüència, l'ordre europea és "nul·la" i "cal tornar-la a Espanya".





En aquest context, la defensa dels polítics independentistes intentarà que també s'anul·li el procediment en el cas de l'exconseller Puig, ja que "en ser una única ordre de detenció, ho és en tot el seu conjunt".





Així, si la resolució sobre les euroordres accepta la postura de la defensa i també anul·la el procediment en el cas de Puig, la vista del dia 24 no tindrà lloc. En canvi, s'estudiarà el fons del seu procediment en una nova audiència aquest dia si el tribunal decideix seguir endavant amb el seu cas.