L'Eurocambra reconeix Ponsatí com a eurodiputada

El Parlament europeu reconeix a partir d'aquest dissabte, 1 de febrer, la condició d'eurodiputada de l'exconsellera de la Generalitat Clara Ponsatí, establerta a Escòcia, que pot així ocupar un dels escons que deixen lliures els eurodiputats britànics que abandonen la institució aquest divendres com a conseqüència del Brexit.









L'anunci el farà previsiblement el president de l'Eurocambra, David Sassoli, en la sessió plenària que arrencarà a Estrasburg (França) el proper 10 de febrer, tot i que la decisió tindrà efecte ja des d'aquest dissabte, segons consta en una nota administrativa del Parlament europeu .





El document intern és una formalitat per comunicar als serveis de la institució la incorporació dels nous eurodiputats després de la sortida del Regne Unit que, en el cas d'Espanya, suposa guanyar cinc escons.





Així, a més de Ponsatí, que s'asseurà al costat de l'expresident català Carles Puigdemont i l'exconseller Toni Comín entre els eurodiputats no inscrits per no comptar amb grup parlamentari, guanyaran un eurodiputat PP (Gabriel Mato), PSOE (Marcos Ros Sempere), Ciutadans (Adrián Vázquez) i Vox (Margarita de la Pisa Carrión).





En qualsevol cas, per assumir l'acta, la política independentista haurà de completar abans els tràmits legals per obtenir les seves credencials d'eurodiputada, que, entre altres coses, inclou la signatura de documents sobre els seus interessos financers i una declaració d'incompatibilitat de càrrecs.





Aquest procés de tramitació és necessari per poder exercir plenament el seu mandat com a eurodiputada, és a dir, per tenir dret a participar, intervenir i votar en les sessions parlamentàries. Per complir-lo ha d'anar a una de les seus de la institució, ja sigui la de Brussel·les o la d'Estrasburg.