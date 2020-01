La Junta Electoral declara vacant l'escó europeu de l'exconsellera Clara Ponsatí

La Junta Electoral Central (JEC) ha declarat vacant aquest dijous l'escó que com a eurodiputada elegida corresponia a l'exconsellera Clara Ponsatí una vegada que, en la segona convocatòria, tampoc s'ha presentat al Congrés per acatar la Constitució, tal com estableix la legislació espanyola.









"En no haver comparegut la candidata elegida en les reunions de 28 i 30 de gener de la Junta Electoral Central, per prestar acatament a la Constitució, l'escó romandrà temporalment vacant fins que es produeixi l'acatament", ha resolt la JEC.





La Junta Electoral ja havia citat dimarts la candidata de Junts i els altres quatre eurodiputats que ocuparan un escó al Parlament Europeu una vegada que es faci efectiu el Brexit. Excepte ella, els altres van complir el tràmit perceptiu del jurament o promesa de la Constitució davant la Junta Electoral que, segons la legislació espanyola, és la que té delegada la competència d'expedir la credencial d'eurodiputats.





ESCÒCIA





No obstant això, com era d'esperar, Ponsatí, establerta a Escòcia i reclamada pel Tribunal Suprem per la seva participació en el procés independentista de 2017, no va acudir a la convocatòria de l'organisme arbitral, que la va tornar a citar aquest dijous a la una de la tarda.





Com tampoc s'ha presentat, l'escó s'ha declarat vacant i així s'informarà a la interessada i el Parlament Europeu, "sense perjudici que, d'acord amb el declarat en la Sentència de Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 19 de desembre de 2019 en l'assumpte relatiu al senyor Junqueras i Vies, l'acte de proclamació de candidats electes pugui desplegar els efectes oportuns ".





I és que l'exconsellera fugida podria beneficiar-se de la recent decisió de Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), que va resoldre que el president d'ERC, Oriol Junqueras, gaudia d'immunitat parlamentària des que va ser proclamat eurodiputat electe tot i no haver acatat la Constitució davant la JEC.





En tot cas, la JEC ja ha avançat que el TJUE tampoc es va oposar al fet que la legislació nacional pugui exigir altres formalitats legals i un altre tràmits, com en aquest cas l'acatament de la Constitució al Congrés.





Tot i que admet que el president de la Generalitat Carles Puigdemont i l'exconseller Toni Comín ja exerceixen d'eurodiputats sense haver complert aquest tràmit, perquè el Parlament Europeu ha pres decisions "sense haver sentit a l'autoritat nacional competent", deixa clar que seguirà exigint el requisit d'acatar la Constitució mentre el Tribunal de Justícia de la UE o els tribunals nacionals no declarin inaplicable l'article 224.2 de la LOREG.





De fet, la JEC també té declarat vacant l'escó de el substitut d'Oriol Junqueras, Jordi Solé, que la passada setmana tampoc es va presentar al Congrés per complir amb el tràmit d'acatament de la Constitució una vegada que el president d'ERC va ser inhabilitat per la sentència del procés.