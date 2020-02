Gener destrueix 244.000 llocs de treball i registra el pitjor mes des de 2013

La Seguretat Social va tancar el mes de gener amb un descens mitjà de 244.044 afiliats (-1,2%), la seva major caiguda en aquest mes des de l'exercici 2013, quan va perdre una mica més de 263.000 cotitzadors, segons dades del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions publicats aquest dimarts.





El nombre d'aturats registrats a les oficines dels serveis públics d'ocupació (antic Inem) va pujar en 90.248 desocupats al gener (+2,8%), el seu major repunt en aquest mes des del 2014, quan va augmentar en una mica més de 113.000 persones, segons dades del Ministeri de Treball i Economia Social publicades aquest dilluns.





El volum total d'aturats va arribar en acabar gener la xifra de 3.253.853 desocupats, la més baixa en aquest mes des de 2008.





La pujada de la desocupació al gener supera en gairebé 7.000 persones a l'experimentada al gener de 2019 (83.464 aturats) i és la més acusada en aquest mes des de l'exercici 2014. No obstant això, Treball ha destacat que l'increment d'aquest any es troba per sota de la mitjana dels últims deu anys. A més, ha recordat que, analitzant la sèrie històrica dels últims 25 anys, la pujada de l'atur al gener és "habitual".









De fet, en cap dels geners de la sèrie ha baixat l'atur. Això té a veure amb la finalització dels contractes que es realitzen per a la campanya de Nadal, el que s'aprecia sobretot en el sector serveis, que en el primer mes d'aquest any ha sumat 90.957 aturats (+4,1%).





En termes desestacionalitzats, l'atur va pujar al gener en 13.480 persones, mentre que en l'últim any la desocupació acumula un descens de 31.908 persones (-0,97%).





Pel que fa a la contractació, al gener es van realitzar 1.764.837 contractes, un 5% menys que en el mateix mes de 2019, dels quals 178.978 van ser contractes indefinits, el 10,1% del total, amb un descens de l'1,3 % respecte al gener del l'any passat.