Marta Pascal assegura que molta gent del PDeCAT "té por a discrepar de Puigdemont"

La senadora de JxCat i anterior coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, ha assegurat aquest dimarts que molta gent del PDeCAT "té por a discrepar de (Carles) Puigdemont", i ha dit que ella ho va fer i ho va pagar molt car.





"Durant aquest temps he parlat amb molta gent i t'adones que el que et diuen en privat difereix molt del que et diuen en públic", ha assegurat Pascal sobre la gent que al seu parer discrepa amb l'expresident català, en una entrevista del diari 'Ara'.





Ha assegurat que ella va perdre la confiança de Puigdemont "per haver apostat pel diàleg" i per voler apartar el llavors president de Govern, Mariano Rajoy.









Preguntada per si Puigdemont era o no partidari d'apartar Rajoy de Govern, ha contestat que "no ho era", i ha asseverat que des de la direcció del PDeCAT coincidien que el govern del PP havia estat nefast per a Catalunya i que era necessari un canvi.





UN PDECAT COM EL PNB





La senadora ha explicat que ella vol que el PDeCAT sigui un partit que faci compatible fer política i defensar els interessos dels ciutadans amb el "ideal de la independència", i ha apuntat que l'imagina com el PNB al País Basc.





Un espai, ha detallat, on coincideixin en la necessitat de defensar l'enfortiment nacional de Catalunya i al seu torn resoldre els problemes dels ciutadans, i ha lamentat que "JxCat està fent un plantejament a partir del bloqueig, l'antipolítica i la confrontació", el que creu que és incompatible amb la seva idea i que per tant el PDeCAT haurà de triar.





A més, ha criticat que actualment hi hagi diputats al Parlament "que al matí estan en un faristol ia la tarda tallen una carretera", el que segons la seva opinió és incompatible, pel que ha demanat tornar a la política per no donar una imatge de desordre.