El fins ara portaveu del PDeCAT al Congrés, Carles Campuzano, ha afirmat aquest dilluns que el sobiranisme necessita una força política "tranquil·la i serena" per afrontar els reptes del sobiranisme i del dret a decidir de Catalunya.





Les paraules de Campuzano arriben un dia després que Marta Pascal no descartés la formació d'una nova formació independentista allunyada del maximalisme defensat pel cercle de l'expresident Puigdemont.









Campuzano ha fet aquestes declaracions en l'acte de presentació del seu llibre 'Reimaginem la independència', d'Editorial Catarata. "És molt evident que en el sobiranisme hi ha necessitat d'una força política tranquil·la, serena, amb vocació d'utilitat, d'eficàcia i que posi l'autonomia o la independència al servei d'aquests objectius", ha dit Campuzano en referència als reptes de l'independentisme.





En el llibre es mostra explícit sobre la via unilateral, que qualifica de "error" i retreu al moviment independentista abandonar el principi de legalitat en la seva escapada cap al xoc amb l'Estat a la tardor de 2017.





El diputat ha repassat les principals idees del llibre, en què truca al sobiranisme a reflexionar sobre el procés independentista: "Tenim aquesta discussió pendent. Les coses no van anar com volíem que fossin", encara que ha reconegut que és difícil fer-ho mentre hi hagi dirigents a la presó i a l'estranger.





"EL 'TENIM PRESSA' NO SERVEIX"





Per això defensa trobar una sortida, però demana fugir de la lògica del "tenim pressa" que veu instal·lada en l'independentisme durant els últims anys. "El 'tenim pressa' no serveix per avançar cap als objectius", ha advertit, pel que creu que la discussió sobre el procés s'ha de basar menys en l'heroïcitat i l'èpica.





També demana ser conscients dels límits que hi ha a la democràcia, com les majories democràtiques necessàries per emprendre projectes com la independència: "Els que estem per la independència som molts, al voltant del 50%. Ens dóna molta força, però també ens limita fins on poder arribar".





Així, ha subratllat que el segon límit democràtic és que les normes i els procediments que marca la llei han de ser respectats, ja que no ser "pulcres" respectant aquests procediments fa perdre raons l'independentisme.





Una altra qüestió que creu que ha de preocupar a l'independentisme és "preservar la unitat civil del poble de Catalunya" sent conscients de la diversitat identitària que hi ha i aspirant a aconseguir majories àmplies i sòlides, no només el 51%. A partir d'aquestes majories, Campuzano ha argumentat que l'única manera de resoldre la situació actual és l'acord i que els catalans decideixin el futur polític.





MARTA PASCAL I XAVIER RIUS





A l'acte de presentació del llibre han assistit la Marta Pascal i Lluís Recoder, identificats amb les velles essències de Convergència i partidaris d'un possibilisme polític allunyat de les directrius que marca Puigdemont des Waterloo.





Després de qualificar a Campuzano com un "bon polític", Pascal va deixar un encàrrec que els assistents a l'acte van comprendre a la perfecció: l'excoordinadora general del PDeCat va afirmar que la independència no s'aconseguirà "a través de cap drecera", en una clara referència a la unilateralitat que ha marcat al moviment independentista durant els últims anys.





L'altre intervinent de la presentació va ser l'exconseller de Territori, Lluís Recoder, a qui no agrada de prodigar-se en actes públics des que va abandonar la primera línia política en 2012. Recoder ha exalçat la figura de Campuzano i ha destacat que en el llibre s'inclouen reflexions no habituals en l'espai polític al qual pertany Campuzano, com criticar la via unilateral i algunes de les coses que va fer l'independentisme a la tardor de 2017.