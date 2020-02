Arrimadas, sobre la seva candidatura: serà un equip "on les dones decidim i manem molt"

La portaveu de Ciutadans al Congrés, Inés Arrimadas, ha afirmat que després del congrés extraordinari del partit començarà una "nova etapa" i que en la candidatura que presentarà a les primàries, les dones tindran un paper destacat.





Ha dit en declaracions a Telecinco que hi haurà novetats i serà una Executiva "on les dones decidim i manem molt", però sobretot amb gent preparada i forta que pensi a Espanya.





Arrimadas ha explicat que Ciutadans, "si així ho decideixen els militants", se sotmetrà a un canvi d'etapa després d'assumir "responsabilitats pel mal resultat electoral" amb la dimissió de diversos dirigents, inclòs el president Albert Rivera.









Així, la diputada de la formació taronja ha insistit en "debatre de tot" i que els militants triïn entre diversos models de partit. Arrimadas ha desitjat que hi hagi "dues candidatures forts" en el procés de primàries, en referència a la seva pròpia i la que podria presentar el vicepresident de la Junta de Castella i Lleó, Francisco Igea.





Segons ha explicat, no té "cap problema personal" amb el seu excompany d'Executiva, i l'ha emplaçat a que concorri a les primàries amb una proposta sobre l'estratègia del partit i els futurs Estatuts. Respecte a això últim, ha retret a Igea que estigui prometent un partit amb ella com a presidenta i amb "un model de baronies" que, segons ha dit, no comparteix.





Respecte a la seva proposta per arribar a acords "transversals" entre forces "constitucionalistes" de cara a les eleccions autonòmiques a Galícia, País Basc i Catalunya sota la fórmula 'Millor Units', la diputada ha subratllat que proposa "alguna cosa més transversal" que una aliança amb el PP i que el seu objectiu és "maximitzar el vot constitucionalista".





En aquest sentit, ha diferenciat el seu plantejament de la coalició electoral 'Espanya Suma' que el president dels populars, Pablo Casado, va proposar per a les anteriors eleccions generals. En aquest cas, Arrimadas aposta per una aliança que inclogui també a "socialistes desencantats" amb el president de Govern, Pedro Sánchez, i membres de la societat civil.