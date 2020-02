Cada dia moren a Espanya 300 persones per càncer, 110.000 a l'any

Cada dia moren a Espanya unes 300 persones per càncer, fet que suposa unes 110.000 a l'any i un cost d'uns 19.300 milions d'euros, segons han avisat diversos experts durant el 'IX Fòrum Contra el Càncer', organitzat per l'Associació Espanyola Contra el càncer (AECC) amb motiu del Dia Mundial contra el càncer, i que ha estat presidit per la Reina Letizia, presidenta d'honor de l'AECC i de la seva fundació científica, i ha comptat amb la presència del ministre de Sanitat, Salvador Illa.





Es tracta d'unes dades extretes de l'informe 'Impacte econòmic i social del Càncer a Espanya', realitzat per la consultora Oliver Wyman per l'AECC i l'elaboració ha estat elogiada per la Reina Letizia ja que, a l'igual que l'acte, ofereix l'oportunitat de "parlar del que veritablement importa" perquè, entre altres qüestions, fa al·lusió al que li passa a les persones i famílies que tenen càncer i que estan a l'atur, en règim d'autònoms o que reben una renda inferior o igual al salari mínim interprofessional.





I és que, segons el treball, dels 19.300 milions d'euros que costa el càncer a Espanya, el 45 per cent ho assumeixen les famílies, situant-se el 40 per cent de la incidència en la població en edat laboral. A més, s'estima que en tot el procés oncològic una família es gasta al voltant dels 90.000 euros.





Acte organitzat per l'AECC pel Dia Mundial Contra el Càncer





"Estem davant d'una malaltia molt llarga que destrueix i que fa molt dependent a les famílies", ha dit el president de l'AECC, Ignacio Muñoz, que ha lamentat que en els últims dies s'estigui parlant que una o dues persones estiguin aïllades en un hospital, com a conseqüència del coronavirus, i no es tingui en compte que cada dia moren més de 300 persones per càncer a Espanya.





Precisament sobre el paral·lelisme entre l'alerta generada pel coronavirus i la incidència de càncer, l'oncòleg i president del Comitè Tècnic Nacional de l'AECC, Luis Paz-Ares, ha avisat que el "coronavirus del càncer de pulmó", un dels més mortals i de major incidència a Espanya, "és el tabac" i que d'aquesta malaltia si coneixen les eines per fer front a aquest tumor però no sempre s'implanten.





Per aquest motiu, al llarg de la trobada els experts han subratllat la necessitat que els governs, empreses i societat es conscienciïn més sobre la necessitat promocionar hàbits de vida saludable i s'implantin programes de cribratge ja que, a més de reduir la mortalitat i el nombre de casos, es pot evitar una despesa de prop de 9.000 milions d'euros.





"Estem davant d'un moment de mobilització per invertir on és més eficaç, és a dir, en la prevenció primària. Tots volem els millors hospitals i tractaments contra el càncer, però també que es detecti amb les millors eines però, i sobretot, el que volem és que no es produeixin aquestes malalties i, per això, cal actuar a través dels factors mediambientals, perquè això permetrà a la societat guanyar en salut i en economia", ha recalcat la directora de departament de salut Pública i Medi Ambient de la organització Mundial de la Salut (OMS), María Neira.





LA DURA TASCA DE RECONSTRUIR EL PUZLE DE VIDA ENDERROCAT PEL CÀNCER





En aquest sentit, el secretari general de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, Carlos Daniel Casares, ha destacat el paper "clau" de les ciutats en la prevenció i conscienciació contra el càncer; mentre que la membre de la Junta Directiva de la Confederació Espanyola d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes (CEAPA), María Carmen Morillas, ha recordat que la seva organització treballa en el foment d'hàbits saludables per prevenir els tumors des de l'àmbit educatiu; i el director de Comunicació i Relacions Institucionals d'El Corte Inglés, José Luis González-Besada, ha assegurat que la seva companyia posa "totes" les eines al seu abast per sensibilitzar i conscienciar els seus empleats, clients i a la societat en general.





Sobre la tasca que han de realitzar les administracions, empreses, organitzacions i societat al voltant de la lluita contra les malalties oncològiques ha parlat Vanesa Gómez, una dona que ha sobreviscut a un càncer d'ovari i que, després narrar els "pors" als que es va enfrontar durant el procés oncològic, ha recordat que les persones que han superat un tumor tenen la "dura tasca de reconstruir el puzle de la seva vida que el càncer va enderrocar", entre la qual es troba tornar a la vida laboral.





"Cal aprendre a viure amb un estat de salut diferent a què es tenia abans de la diagnosi del càncer i les empreses haurien de ser més conscients d'aquesta circumstància, i la societat hauria de deixar de tenir por a pronunciar la paraula 'càncer', perquè hi i encara queda molt per fer", ha postil·lat Gómez.





L'acte ha estat clausurat pel ministre de Sanitat, qui ha informat que l Estratègia contra el Càncer del Sistema Nacional de Salut (SNS) va estar disponible en els propers mesos i va incorporar nous factors de risc d'aparició de malalties oncològiques com, per exemple, la contaminació ambiental, l'exposició social, l'atenció a unitats de referència, la incorporació del model organitzatiu de Medicina de Precisió o l'atenció als llargs supervivents.