El Govern central assumeix que el diàleg no donarà fruits en el curt termini

El Govern espanyol ha refredat aquest dimarts les expectatives davant la reunió de dijous entre el cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat, Quim Torra, i assumeix que el diàleg amb el Govern català sobre el "conflicte polític", un assumpte "complex", és "difícil" que pugui produir "fruits en el curt termini".





Així ho ha exposat la portaveu de l'Executiu, María Jesús Montero, en la roda de premsa posterior a Consell de Ministres, en la qual sí que ha reconegut que el Govern central veu aquesta trobada com un "fita", en el sentit que permeti col·locar uns "rails" que permetin "seguir transitant" el camí del diàleg.





"Acudim a la reunió amb esperit constructiu per escoltar què ha de dir (Torra) sobre tots els temes", també els relacionats amb el "dia a dia dels ciutadans", ha explicat Montero, que ha detallat que Sánchez anirà acompanyat de la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, si bé inicialment la reunió entre els dos presidents serà a soles.





Darias s'incorporarà si en algun moment es considera oportuna la seva presència, han precisat fonts de l'Executiu, que ni tan sols han pogut preveure si de la trobada entre Sánchez i Torra sortirà algun comunicat conjunt com va passar en la trobada a Pedralbes al desembre de 2018; ni si algú del Govern espanyol compareixerà davant els mitjans de comunicació per informar del desenvolupament de la reunió.





De la reunió amb Torra, el Govern espanyol ni tan sols preveu que en ella es concreti la data per a la constitució i inici dels treballs de la taula de diàleg pactada amb ERC en l'acord per a la investidura de Pere Sánchez. Si bé aquesta taula si està previst que es convoqui a partir de l'entrevista entre els dos presidents, ha precisat Montero.









SÁNCHEZ NO PORTA UNA PROPOSTA DE REFORMA DE L'ESTATUT





Tampoc va l'Executiu amb cap proposta concreta a la trobada amb Torra com podria ser una reforma de l'Estatut, sinó que es tracta d'una primera presa de contacte en la qual el Govern espanyol sí testarà la voluntat del president de millorar la col·laboració institucional en temes com ara inversions a Catalunya, la millora de la xarxa de Rodalies o l'assistència als afectats pel temporal Glòria, expliquen des del Govern central.





La portaveu ha defensat el diàleg amb el Govern català no com una opció, sinó com "una obligació democràtica" i ha confiat que al menys serveixi per normalitzar les relacions institucionals amb la Generalitat. L'Executiu, ha insistit, afronta aquest diàleg amb una mirada llarga i l'esperança de poder arribar a "punts de trobada en el mitjà i llarg termini".





De fet, en un primer moment Moncloa va decidir ajornar la constitució de la taula de diàleg sobre el conflicte polític a Catalunya a després de les eleccions catalanes, perquè aquest diàleg es entaulés amb el nou Govern català.





El rebuig d'ERC a aquest ajornament --Junts per Catalunya ho estava fent servir per criticar donar "xecs en blanc" a Sánchez-- va obligar a Moncloa a rectificar i a acceptar constituir la taula abans dels comicis catalans, que podrien convocar-se per maig, juny o fins i tot els primers dies de juliol, depenent de quan s'aprovin els pressupostos de la Generalitat.





Montero ha reconegut que aquest diàleg de posicions entre les dues parts que es troben "a les antípodes" respecte de la configuració territorial de l'Estat espanyol, però ha assegurat que l'Executiu ho afrontarà amb una "voluntat ferma" de "escolta" i de trobar punts de trobada.





Preguntada si el Govern espanyol preveu la possibilitat d'acceptar la figura d'un mediador en aquest diàleg sobre Catalunya, la portaveu ha contestat que no contemplen "cap altra qüestió" que no sigui la de mantenir la reunió prevista amb Torra i convocar la taula "a continuació".