Els Asensio es van enriquir amb una SICAV al mateix temps que venien El Periódico

Malgrat que les SICAV estan tocant fons com a vehicle d'inversió per part de les grans fortunes espanyoles, els magnats de la comunicació segueixen recorrent a aquestes societats per capitalitzar el seu patrimoni.





Actualment, la família Asensio és una de les que més capital té invertit en la seva SICAV, de nom Platí Financera i amb 101.400.000 d'euros, segons informa el digital 'El Independiente'. L'empresa està presidida per Antonio Asensio Mosbah i compta com a consellers amb la seva germana, Ingrid Asensio, i amb Manuel Jiménez-Díaz.





Font: Grup Zeta





En l'última informació pública sobre aquesta societat, publicada a la fi de el tercer trimestre del 2019, la seva rendibilitat era de el 6%, i la seva capital havia augmentant en una mica més de 6 milions d'euros. La majoria de les seves inversions, radicades a l'exterior, estan distribuïts en fons de grans firmes financeres com HSBC, Black Rock, JP Morgan, Fidelity o Merrill Lynch.





Aquesta alta rendibilitat del seu SICAV va coincidir amb el procés de venda de les capçaleres de Grup Zeta, entre les quals destacava 'El Periódico' i 'Sport', ara en mans de Prensa Ibérica. Javier Moll es va fer amb el control dels diaris d'Asensio amb un quitament bancària que ascendia a el 70% del deute bancari de la companyia, aproximadament 100 milions d'euros.