El Congrés aprova sense cap vot en contra augmentar les pensions un 0,9%

El Congrés ha convalidat aquest dimarts sense vots en contra el Reial Decret Llei de pujada de pensions, pel qual es revaloren totes les pensions un 0,9% amb caràcter retroactiu a l'1 de gener de 2020.





Concretament, el Reial decret ha tirat endavant amb els vots a favor de PSOE, PP, Unides Podem, Ciutadans, ERC, PDeCAT, PNB, Compromís, EH-Bildu, Coalició Canària i Més País, entre d'altres, mentre que Vox ha optat per abstenir-se.





El decret llei de la pujada de les pensions va ser aprovat en el primer Consell de Ministres del nou Govern central per revaloritzar més d'11 milions de pensions al 0,9%, amb la garantia de cobrir de forma addicional una possible desviació de l'Índex de Preus de consum (IPC) de referència per sobre d'aquest nivell.





El cost d'aquesta revaloració puja a 1.406 milions d'euros, dels quals 1.229 milions d'euros corresponen a la pujada de les pensions contributives, 144 milions a la de classes passives, 23 milions d'euros a les pensions no contributives i 10 milions d'euros a les prestacions familiars per fill a càrrec, que també es revaloren un 0,9% el 2020.





La pujada beneficiarà més de 9,8 milions de pensions contributives, més de 655.000 de classes passives, 451.156 pensions no contributives i 195.000 pensions per fills a càrrec amb discapacitat major o igual al 65%, ha explicat en una nota de premsa el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions.





És el tercer any consecutiu, després de 2018 i 2019, en què les pensions augmenten per sobre del mínim legal previst (0,25%). L'any passat es van incrementar un 1,6% amb caràcter general i un 3% en el cas de les mínimes i no contributives.





Amb la pujada del 0,9%, l'import de la pensió mínima per als jubilats de 65 anys amb cònjuge a càrrec quedarà en 843,4 euros a el mes en 14 pagues (enfront dels 835,6 euros a l'mes actuals), la de sense cònjuge a 683,49 euros (677,4 euros actualment) i la de amb cònjuge no a càrrec en 648,68 euros mensuals (enfront dels 642,9 euros actuals).





Per la seva banda, la pensió màxima de jubilació se situarà en 2.683,34 euros mensuals. La pensió mínima de viduïtat per als titulars amb càrregues familiars se situarà en 790,6 euros mensuals, en contrast amb els actuals 783,6 euros al mes.





En el cas de tenir més de 65 anys o de tenir una discapacitat major o igual a 65% la pensió mínima de viduïtat serà de 683,49 euros. Si el titular de la pensió té entre 60 i 64 anys, la quantia serà de 639,4 euros, mentre que en el cas dels beneficiaris menors de 60 anys la prestació serà de 517,7 euros mensuals.





D'altra banda, en les pensions d'orfandat, l'import mínim ascendirà a 208,8 euros mensuals per beneficiari (abans 207 euros), mentre que si el beneficiari té menys de 18 anys i compta amb una discapacitat superior o igual a 65% la quantia serà de 410,96 euros mensuals.