Rivera prepara el seu retorn a la primera línia com influencer polític

Albert Rivera ja ha tingut prou amb tres mesos de descans. A l'exlíder de Ciutadans el cos li demana focus, acostumat a anar de plató en plató i congregar milers de seguidors a mítings multitudinaris.





Rivera està preparant el seu retorn a la primera línia com influencer polític de la mà de l'agència Thinking Heads, que gestiona les conferències dels tres expresidents de Govern Mariano Rajoy, Felipez González o José Luis Rodríguez Zapatero.

Tot i que encara no hi ha anunci públic i la consultora ha comunicat a 'El Confidencial' que no està en disposició de confirmar la notícia, sembla que el fitxatge està tancat i que es donarà a conèixer properament.









El polític també té preparada la propera publicació d'un llibre de memòries, titulat 'Un ciutadà lliure', que apareixerà el 31 de març. No se sap, per ara, el lloc en el qual farà la presentació ni qui l'acompanyarà.





El llibre es podrà adquirir dues setmanes després de la finalització de l'congrés taronja que, previsiblement, consagrarà a Inés Acostades com a nova líder de la formació.