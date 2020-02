El coronavirus amenaça la recuperació del sector automobilístic

L'epidèmia del coronavirus i l'impacte que està tenint tant en l'economia xinesa com en el conjunt del món està amenaçant la cadena de subministrament de el sector automobilístic i les esperances posades recentment a la recuperació del mercat automotriu, segons S&P Global Ratings.









L'agència de qualificació es basa en el fet que les mesures per prevenir la propagació de virus, com el tancament de fàbriques, "alteraran" la cadena de subministrament mundial, alentint el creixement esperat per al sector d'entre un 1% i un 2% per a aquest any.





"Estimem que la suspensió de la producció de dues setmanes imposada a la província xinesa de Hubei reduirà entre un 2% i un 4% la producció anual total en la regió, que alberga al voltant del 9% de la producció automotriu xinesa total", assenyala l'analista de crèdit de S&P Vittoria Ferraris.





L'agència afirma que Volkswagen és el fabricant amb major exposició a la Xina, ja que fabrica vehicles i components en 23 centres de país, el que representa gairebé el 40% de la producció consolidada de el grup alemany.





Pel que fa a la indústria de components, S&P creu que Bosch serà el proveïdor més afectat, en comptar amb unes vendes de 14.000 milions d'euros anuals a la Xina, que és el segon mercat més gran de la companyia, després d'Alemanya.





"El brot de coronavirus representa un risc material negatiu per al nostre escenari d'una recuperació del mercat automotriu xinès el 2020, sense cap element a la vista que millori la perspectives", afegeix Ferraris.





Per això, mentre que el mercat xinès continua mostrant el seu "atractiu" a llarg termini per a la majoria fabricants i proveïdors mundials d'automòbils, S&P creu que els esdeveniments recents poden contribuir a convertir 2020 "en un any cada vegada més desafiador per als fabricants i proveïdors mundials d'automòbils del que s'esperava en un principi".