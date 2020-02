Isabel Fraga, que va destapar l'assetjament sexual a El Corte Inglés, explica el seu cas en Galiciapress

Isabel Fraga, la dona que va patir l'assetjament continuat per part d'un cap de planta quan era venedor a El Corte Inglés de Santiago de Compostel·la, porta davant els tribunals Penal a la persona que li va fer la vida impossible durant anys i a la companyia que va tapar el cas.





La víctima atén Galiciapress per desgranar el procés en el qual, després de la sentència del laboral on queda provat que la companyia no va fer res per ajudar-la, s'enfronta ara al seu assetjador i a la companyia.





Clica a la imatge per llegir l'entrevista: