Al Thani, el xeic de Qatar al rescat d'El Corte Inglés

Un dels homes més rellevants de Qatar, Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, va aterrar el 2015 a El Corte Inglés signant un finançament per valor de 1.000 milions d'euros convertible en accions a través de PrimeFin -una societat a través de la qual opera Al Thani amb la seva participació al Corte Inglés-. Aquest contracte contemplava diverses clàusules que suposarien importants indemnitzacions de no ser completes.





El venciment d'una d'elles, ha fet que El Corte Inglés hagi hagut d'indemnitzar a Al Thani amb 33,4 milions d'euros, segons 'La Información' i que consta en l'últim informe de comptes de la companyia, que afecta fins al passat 28 de febrer de 2019. En ell s'indica que després de l'aprovació en Junta General dels comptes anuals, es va realitzar una compensació a PrimeFin d'accions pròpies per aquest valor.





L'ara posseïdor del 10% d'El Corte Inglés hauria posat com a condició en signar el contracte en 2015 la sortida a borsa de la companyia en un període de cinc anys. El termini venç aquest any i no sembla que la companyia de grans magatzems tingui plans de fer-ho.





De fet, els seus directius van descartar aquest moviment en l'última presentació de resultats. Segons 'El Confidencial', el xeic Al Thani va demanar per carta que s'iniciessin els tràmits per a l'activació de la sortida a borsa d'El Corte Inglés.





El multimilionari Al Thani, nascut a Doha el 1959, és membre de la família reial de Qatar i va ser primer ministre de Qatar des de 2007 al 2013 i ministre d'Afers Exteriors des de 1992 fins a 2013. Té presència a muchoas grans firmes internacionals com Deutsche Bank, Credit Suisse, Qatar Airways o Foreign Investment Company. Els grans magatzems de Londres Harrods són de la seva propietat des de 2010.