Una interna de Wad-Ras diu que Peral medicar la víctima la nit de l'crim

Una interna de la presó de dones Wad-Ras ha declarat aquest dijous en el judici pel crim de la Guàrdia Urbana que la coacusada Rosa Peral li va explicar que la nit del crim va donar a la víctima, Pedro R., un medicament que el seu exmarit prenia per a la ciàtica "perquè es calmés".





La testimoni, que va compartir centre penitenciari amb l'acusada, ha relatat davant del Tribunal de Jurat que Peral li va explicar que va subministrar a la seva parella, Pedro R., l'aigua per prendre la medicació.









Se sospita que abans de l'assassinat, la nit de l'1 maig de 2017, Pedro R. va poder ser sedat o drogat, i després de matar-lo, l'autor o autors del crim li van cremar dins del seu cotxe.





Posteriorment, l'advocada de Perera, Olga Arderiu, ha preguntat a la testimoni per què no va dir res sobre el medicament en la seva primera declaració i ha demanat que es consideri com una contradicció, el que decidirà el president de la sala, Enrique Rovira.





"TENIA GANES DE MATAR" AL SEU EXMARIT





La interna de Wad-Ras també ha explicat que Peral li va dir en moltes ocasions que "tenia ganes de matar Rubén", el seu exmarit, i que l'acusada li va preguntar si coneixia a un sicari que pogués assassinar-ho.





"S'estava parlant de treure-li la vida a un mosso d'Esquadra. Era una cosa molt gran", ha dit en relació a l'exmarit de Perera, que és agent del cos de policia catalana.





A més, la testimoni ha explicat que, com ella tenia accés a Internet des de la presó perquè estudiava a distància, Peral li va demanar buscar "si a un cadàver calcinat se li podia esbrinar la causa de la mort".