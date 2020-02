Una amiga de la coacusada pel crim de la Guàrdia Urbana Rosa Peral ha declarat aquest dimecres davant del jutge que li va dir que la mort de Pedro R. podia estar relacionada amb la màfia, i que, per aquest motiu, va rebutjar ajudar-la a moure un sofà d'un traster cap al seu domicili quan li ho va demanar: "Vist el que li havia passat al cotxe d'en Pedro, no em vaig voler involucrar en una cosa tan forta".





A la tercera sessió del judici a l'Audiència de Barcelona, la testimoni també ha explicat que, una setmana després del crim, va visitar Peral a casa i no tenia senyals d'haver patit cap agressió, tot i que ha dit sobre el seu aspecte: "No la vaig veure arreglada com sempre. Anava més de negre, apagada".





A preguntes de la defensa de l'altre acusat Albert López, ha explicat que Rosa Peral mai li havia explicat que tingués problemes amb Pedro R. fins a la data del crim, quan ella va explicar que va marxar de casa després d'una discussió de parella.









"COMPTE, QUE ET PODEN DETENIR"





Un altre testimoni, company de treball dels dos acusats en la Guàrdia Urbana de Barcelona, ha explicat que va entaular relació amb Peral a partir de la mort de Pedro R., i estava amb ella quan va sospitar que la podien relacionar amb el crim: "Compte, que et poden detenir", li va advertir.





Va ser quan va rebre una trucada per un procés anterior --per la difusió d'una foto sexual de ella-- en què el seu advocat li va comunicar que no podria representar per incompatibilitat, de manera que ells van deduir que anava a estar personat en el cas de Pedro R., el que li va fer pensar que la investigació l'havia relacionat amb el crim.





El testimoni ha dit que la primera vegada que va veure a Peral fora de l'entorn laboral va ser quan ella el va convidar a sopar a casa de Cubelles el 5 de maig: "Estava amb imatge de cadàver. La vaig veure amb ulleres, molt pàl·lida i amb una expressió de cadàver. No ho vaig poder definir millor".





Durant la setmana, va notar que Peral tenia por que "la persona que hagués fet el de Pedro R. tindria molta facilitat de saltar del jardí", i que en els primers dies no va fer referències explícites a la seva por cap a Albert López.





Peral sí que va mostrar por més endavant, i li va explicar que Pedro R., i Albert López discutien sovint i fins i tot li va ensenyar missatges i mails d'aquest últim, que ha qualificat com amenaces explícites, ia preguntes de la defensa de López ha negat que Peral li expliqués que havia esborrat alguns missatges d'aquestes converses abans de ensenyar.