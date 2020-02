Sánchez fa una crida a reprendre el diàleg dins de la llei després de la trobada amb Torra

Després de la seva trobada amb el president Torra, el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha afirmat que "necessitem reprendre el diàleg en el punt en què els greuges van començar a acumular-se, deixant enrere la judicialització del conflicte". "La llei per si sol tampoc n'hi ha prou, però la llei és la condició i el diàleg és el camí", ha resumit Sánchez.





El president de l'Executiu ha estat clar respecte al passat recent: "L'última dècada ha estat presidida pel conflicte institucional i per la tensió social", però ha volgut llançar un missatge d'esperança: "no he vingut a parlar només d'institucions, sinó en nom de milions de persones que no suporten perllongar per més temps el recel, l'enemistat i la desconfiança".





Tot i això, Sánchez ha advertit que "necessitarem molta paciència, determinació i generositat" per restablir la normalitat política a Catalunya. En aquest sentit, el president del Govern espanyol ha agraït el "to obert i respectuós" amb què Torra l'ha rebut al Palau de la Generalitat després de la hora i mitja de reunió entre els dos polítics.