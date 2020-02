El president Torra: "No estem aquí per generar falses promeses, volem solucions"

El president Torra ha afirmat aquest dijous que el president de Govern espanyol, Pedro Sánchez, "no s'ha mogut" ni una mica en relació a la reclamació independentista d'exercir el dret a l'autodeterminació i ha criticat que no li ha traslladat la seva proposta per resoldre el conflicte polític a Catalunya. Encara que sí ha admès que tota la reunió ha transcorregut entre un clima d'absoluta cordialitat i serenitat.





MÉS INFORMACIÓ Sánchez fa una crida a reprendre el diàleg dins de la llei després de la trobada amb Torra





Així ho ha manifestat, el president de la Generalitat, després de reunir-se amb el president de Govern, Pedro Sánchez, al Palau de la Generalitat, recuperant així el diàleg que s'havia trencat entre els dos governs a finals de 2018 a Pedralbes, i en la qual Sánchez li ha manifestat que, davant de l'autodeterminació, el Govern central aposta per "l'autogovern dins de la Constitució".





Durant la trobada, Sánchez ha proposat a Torra iniciar aquest febrer els treballs de la taula de diàleg sobre el conflicte polític pactada amb ERC en l'acord d'investidura i Torra ha convingut amb això i ha destacat que aquesta taula ha d'estar "liderada pels dos presidents".





Pel que fa a la Consell de Política Fiscal i Financera, el president Quim Torra ha reiterat la voluntat de no assistir a la trobada, previst per a aquest divendres. "Dono total suport a la decisió que el vicepresident va prendre ahir", ha sentenciat.





A més Quim Torra estudiarà el document d'agenda per al retrobament facilitat avui pel president Pedro Sánchez i el seu equip. Tot i que ha afegit a preguntes dels periodistes que "no estem aquí per generar falses promeses o falses expectatives, volem solucions".





És per això que ha emfatitzat en la seva intervenció que "no cal perdre temps ni fer perdre el temps a ningú. Si fem una negociació és per abordar els temes de fons" i per això el president Torra ha emplaçat Sánchez a resoldre la presó i l'exili, ja que considera que sense això és impossible resoldre el conflicte entre Catalunya i Espanya.





En la seva explicació de la trobada el president ha dit que ha explicat al president Sánchez "que traslladaré el parlat en la reunió a la resta de forces independentistes per fixar una posició comuna. D'aquesta reunió surt el mandat de concretar les solucions concretes per a aquest conflicte".