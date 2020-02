El jutge concedeix a Urdangarin un segon permís de sis dies a proposta de la presó de Brieva

El jutge de Vigilància Penitenciària Florencio de Marc Madruga ha concedit a Iñaki Urdangarin un segon permís penitenciari de sis dies atenent a la propostes elevada per la presó de Brieva (Àvila) i després de l'informe favorable de la Fiscalia.





En l'acte, el jutge autoritza el permís de sis dies a l'entendre que es compleixen els requisits per concedir-lo, ja que Urdangarin està classificat en segon grau, s'ha extingit ja una quarta part de la seva condemna i "no s'observa mala conducta".





La resolució, datada el 5 de febrer, pot ser recorreguda en reforma per la Fiscalia en un termini de tres dies des de l'endemà de la notificació o de cinc dies en recurs d'apel·lació.

Fonts penitenciàries han recordat que el primer permís va ser de quatre dies i que la forma d'actuar de forma habitual és anar augmentant progressivament els dies de gaudi fora de la presó si l'intern mostra bona conducta, en tractar-se d'una mesura per a la preparació per a la vida en llibertat.









Per Nadal, el Jutjat de Vigilància Penitenciària número 1 de Valladolid ja va autoritzar el permís de quatre dies per al marit de la Infanta Cristina, que havia demanat passar set dies fora de presó. Urdangarin va aprofitar aquell permís per a acudir amb la seva dona a missa en una capella de Vitòria, ciutat en la qual va coincidir amb la resta de la seva família.





Des del passat mes de setembre Urdangarin, que va ser condemnat per l'Audiència Provincial de Palma a cinc anys i deu mesos de presó, pot sortir de la presó dos dies a la setmana amb un temps màxim de vuit hores al dia per realitzar tasques de voluntariat , d'acord a l'article 117 de l'Règim Penitenciari sobre "mesures regimentals per a l'execució de programes especialitzats per a penats classificats en segon grau", com és el cas del cunyat de Rei.





Amb aquesta mesura en paral·lel als permisos ordinaris es pretén evitar la dessocialització que comporta la solitud de l'intern al centre penitenciari, ja que es troba ingressat en un mòdul aïllat de la resta d'internes, en ser Brieva una presó de dones.





PERMISOS ORDINARIS DE FINS SET DIES





Els permisos ordinaris als quals ara es pot acollir el cunyat del Rei estan regulats en l'article 154 del Règim Penitenciari. D'acord amb la norma, es poden concedir permisos, "previ informe preceptiu de l'Equip Tècnic", per a la sortida ordinària "de fins a set dies de durada com a preparació per a la vida en llibertat".





Aquests permisos són fins a un total de 36 dies per als penats classificats en segon grau o de fins a 48 dies per als que estiguin en tercer grau, "sempre que hagin extingit la quarta part de la condemna o condemnes i no observin mala conducta".





Els límits màxims anuals de 36 i 48 dies de permisos es distribueixen, segons el Reglament Penitenciari, "com a regla general en els dos semestres naturals de cada any". Per al pres classificat en segon grau, com és Urdangarin en l'actualitat, podria disposar de fins a 18 dies en total en un semestre --serien 24 dies per a presos en tercer grau--.