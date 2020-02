Reduït a dos mesos el termini sense ingressos necessari per rebre la Renda Garantida de Ciutadania

El ple de Parlament aprova una proposició de llei presentada per Cs, el PSC-Units, els comuns i la CUP que modifica la Llei de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) reduint el termini per acreditar falta d'ingressos de sis a dos mesos necessari per rebre la prestació.





La proposta, que s'ha tramitat per lectura única el 7 de febrer, s'ha aprovat amb 129 vots a favor de Cs, JxCat, ERC, el PSC-Units, els comuns i la CUP, i l'abstenció dels quatre diputats de PP.





La normativa de la RGC fixa que un dels requisits per percebre la prestació és "no disposar d'una quantitat d'ingressos, rendes o recursos econòmics considerada mínima per atendre les necessitats bàsiques d'una vida digna".





Fins ara, els sol·licitants de la RGC havien d'acreditar haver estat sis mesos en aquesta condició de manca de recursos, però amb aquesta modificació es redueix aquest termini a dos mesos.





A més, afegeix a la llei que no es comptabilitzaran com a ingressos les "ajudes econòmiques no regulars i puntuals per part de familiars fins a un segon grau de consanguinitat o afinitat", de manera que no es pugui denegar la sol·licitud de la prestació als ciutadans que hagin cobrat alguna retribució d'aquest tipus.





DEBAT





El diputat de la CUP Vidal Aragonés ha defensat que aquesta modificació de la llei serveix perquè el Govern no interpreti "restrictivament" la normativa de la RGC i ha sostingut que el canvi de sis a dos mesos evitarà que famílies que puguin caure ràpidament en una situació de pobresa hagin d'esperar per obtenir la prestació.





Per part de Cs, Noemí de la Calle ha criticat que el Govern encara no hagi desenvolupat el reglament de la llei de la RGC i ha afirmat que amb aquesta modificació legislativa l'Executiu no podrà "escudar-se en la manca de reglament" per excloure ciutadans que demanen la prestació.

El socialista Raúl Moreno ha reivindicat que amb aquesta iniciativa aconseguiran que la RGC "sigui més eficaç, més efectiva i més justa", i que inclourà en aquest ajut a col·lectius que fins ara quedaven exclosos.





En la mateixa línia, Marta Ribas (comuns) ha celebrat l'acord per aprovar aquesta proposta, tot i que ha alertat que hi ha hagut "molta pressió perquè aquesta modificació no es fes".

La republicana Rut Ribas ha argumentat que aprovar aquesta proposta per lectura única "no és la millor manera per buscar el consens" entre tots els actors implicats, però ha destacat que són canvis importants i necessaris per millorar la RGC.





També ho considera Saloua Laouaji (JxCat), que creu que aquest canvi en la normativa de la RGC respon a una necessitat per millorar-la i resoldre els seus "imperfeccions", i ha dit que és de responsabilitat institucional posar els mecanismes, eines i recursos necessaris per a lluitar contra la precarietat i les desigualtats.





Finalment, Santi Rodríguez ha explicat que s'han abstingut perquè considera que reduir el termini sense ingressos necessari per rebre la RGC "pot significar reduir l'interès per trobar un lloc de treball".