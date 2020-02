Forn demana sortir de la presó entre setmana per anar a treballar

L'exconseller d'Interior de la Generalitat Quim Forn, condemnat pel Tribunal Suprem pel procés sobiranista, ha sol·licitat a centre penitenciari de Lledoners (Barcelona) poder sortir de la presó entre setmana per anar a treballar, tal com s'ha acordat per Jordi Sànchez i Jordi Cuixart.





Fonts pròximes a l'exconseller han explicat que ha demanat a la junta de tractament que se li apliqui l'article 100.2 del Reglament penitenciari que permet flexibilitzar el règim, sense que això suposi modificar el seu segon grau.





Forn, condemnat a deu anys i mig de presó per sedició, l'ha sol·licitat en tenir una oferta de treball i està a l'espera de resolució, que segons les fonts consultades pot ser a finals de febrer o principis de març.





Aquest dijous, la junta de tractament va aprovar aplicar el 100.2 a Sànchez i Cuixart, condemnats a nou anys de presó, que podran sortir tres i cinc dies a la setmana, respectivament.





En el cas de Jordi Sànchez tindrà 11 hores diàries en llibertat tres dies laborables a la setmana per a un programa de voluntariat, i Cuixart podrà estar en llibertat cinc dies entre setmana, durant nou hores i mitja per exercir una ocupació i voluntariat.