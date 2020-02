Jordi Pujol Ferrusola es desmarca del presumpte blanqueig de Grand Tibidabo

El primogènit de clan Pujol, Jordi Pujol Ferrusola, s'ha desmarcat de la venda el 1991 de l'empresa Grand Tibidabo i de les suposades mossegades que es van pagar per aquesta operativa, i ha atribuït l'ingrés de 8,5 milions de pessetes (uns 51.000 euros) en un dels seus comptes a Andorra, que els investigadors vinculen amb aquesta operació, a un producte bancari que ell anomena "làmines financeres" i que li va reportar beneficis, segons han informat fonts jurídiques.









Així ho ha manifestat Pujol Ferrusola en la declaració que ha prestat aquest divendres davant el jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata, que investiga l'origen de la fortuna de la família, una instrucció en què està imputada una trentena de persones, entre elles tots els membres del clan Pujol, per delicte fiscal, contra la Hisenda Pública, blanqueig de capitals i organització criminal.





El titular de Jutjat Central d'Instrucció número 5 va citar a declarar a Pujol Ferrusola com investigat per un possible delicte de blanqueig de capitals, suposadament comès després de la fallida el desembre de 1999 de la societat Grand Tibidabo. Els actuals propietaris acusen la família Pujol de blanquejar a Andorra diners de l'empresa quan estava dirigida per l'empresari Javier de la Rosa, qui ja va ser condemnat per la venda de 1991.





Segons la investigació, el primogènit de la família va rebre l'ingrés en el seu compte d'Andorra només uns dies després de la venda de l'empresa a la Generalitat. Part dels diners de la venda van anar a parar a la societat Catalana de Mitjans i edició, vinculada a Joan Anton Sànchez Carreté, assessor fiscal dels Pujol.





Les fonts consultades han explicat que Pujol Ferrusola no ha volgut contestar les preguntes de l'advocat de Grand Tibidabo, que va ser qui va sol·licitar la seva compareixença, ni l'acusació que exerceix el partit Podem, mentre que ni Fiscalia ni Advocacia de l'Estat han plantejat cap qüestió .





Sí que ha respost al seu lletrat, Cristóbal Martell, per assegurar, com ja ha fet en anteriors ocasions quan se li ha interrogat per la procedència dels seus diners, que l'ingrés de 8,5 milions de pessetes que va rebre en un compte andorrana té origen en els beneficis obtinguts per un producte financer.





Com altres vegades, ha definit aquest producte com "làmines financeres", si bé no ha explicat quants diners va destinar a això perquè li reportessin aquests beneficis ni l'origen de la quantitat invertida.