El sector Anticapitalistes de Podem planeja abandonar el partit

El sector Anticapitalistes de Podem, que lideren la secretària general del partit a Andalusia, Teresa Rodríguez, i l'eurodiputat Miguel Urbán, decidirà previsiblement el proper 16 de febrer no participar en la III Assemblea Ciutadana Estatal del partit de març, segons han informat fonts d'aquest col·lectiu.









Aquesta decisió, que s'adoptarà en la reunió de la Coordinadora Confederal -l'òrgan de direcció d'aquest sector- del proper 16 de febrer, pot ser el pas previ a una possible sortida del partit a nivell estatal, si així es decideix en la Conferència que els anticapitalistes celebraran el 28 de març, el cap de setmana després de la tercera Assemblea de Podem.





Els diferents grups territorials de l'organització han mantingut debats al llarg de les últimes setmanes sobre aquest assumpte i, segons els sondejos inicials, la decisió, per "majoria clara", serà la de no presentar ni candidatura a la direcció ni documents en aquesta tercera assemblea, que va convocar el secretari general, Pablo Iglesias, amb un any d'antelació.





La previsible sortida dels anticapitalistes, que representen el corrent més a l'esquerra de Podem, arribaria després d'anys de discrepàncies, que en els últims mesos s'han aprofundit arran de l'entrada en el Govern de coalició amb el PSOE; una decisió que els d'Urbán i Rodríguez rebutgen perquè no estan disposats a assumir les contradiccions que està assumint Podem pel seu acostament als socialistes.





La pròpia Rodríguez ha advertit en nombroses ocasions al llarg dels últims mesos del "perill" d'abandonar l'oposició d'esquerres a l'Executiu a l'ajuntar-se massa als socialistes, i "acabar justificant retallades i polítiques antisocials".





En concret, els anticapitalistes, que van ajudar a fundar Podem, han criticat durament la postura adoptada pels membres d'Unides Podem al Govern central en l'obertura solemne de la legislatura, durant la qual van aplaudir el Rei i posteriorment van lloar el seu discurs.





També han qüestionat que Podem hagi renunciat al programa de govern de coalició amb el PSOE a derogar la reforma laboral que va aprovar l'expresident socialista José Luis Rodríguez Zapatero.