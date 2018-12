El corrent Anticapitalistes de Podem, en la qual s'emmarquen la líder andalusa i candidata a les autonòmiques, Teresa Rodríguez, i el portaveu a Europa, Miguel Urbán, ha demanat aquest dilluns a la direcció del partit que desconvoqui les primàries per a les eleccions generals després els mals resultats de les andaluses, i reorienti la seva estratègia per acabar amb la que consideren és "una inèrcia suïcida".





"Mantenir aquest model de primàries seria un gran error i una mostra d'irresponsabilitat i d'anteposar els interessos d'una part per sobre dels interessos generals que hi ha en joc per a la majoria treballadora", avisa el sector més a l'esquerra Podem en un comunicat.





SI ES MANTENEN, NO PARTICIPARAN





Així mateix, anuncien que si no s'até seva petició, no participaran en les primàries que van ser convocades d'urgència davant un possible avançament electoral i, per tant, es quedaran fora de les llistes per al Congrés i el Senat. Aquest dilluns a la nit acaba el termini per inscriure candidatures.





Segons la seva opinió, "la gravíssima situació política" que s'ha posat de manifest després de les andaluses obliga a "parar i debatre i no mantenir la mateixa dinàmica i orientació general que té la direcció de Podem" i que, al seu parer, "portarà a pitjors resultats encara en el futur de mantenir-se ".





"No és el moment per l'enèsim procés intern tediós per seguir aprofundint en la dinàmica de desafecció i esquinçaments interns. Més encara quan la urgència d'una possible convocatòria d'eleccions sembla allunyar-se", afegeixen, després d'assenyalar que aquesta deriva els porta, al seu judici, a "una inèrcia suïcida".





L'eurodiputat Miguel Urbán, que divendres passat va informar que fins passades les andaluses no prendrien una decisió sobre la seva participació en les primàries, ja va criticar que aquest procés s'havia convocat, al seu parer, de forma prematura i amb "calçador".





"El que toca és parlar d'Andalusia i no ficar primàries amb calçador", va defensar. "És l'inici del cicle electoral, i pot marcar-lo. Ens hi juguem molt a nivell andalús i estatal", va insistir llavors.





En el seu comunicat d'aquest dilluns, els anticapitalistes recorden que "ja abans de les eleccions andaluses" han criticat que la "convocatòria precipitada d'aquestes primàries era un greu error que només buscava reduir el debat i el pluralisme dins de Podem, facilitant el control del proper grup parlamentari al corrent dirigent mitjançant un reglament centralista, precipitat i res proporcional".





"Aquestes primàries no tenen cap sentit, ni en fons ni en forma, excepte reproduir el control burocràtic de l'aparell" sentencien el corrent de Urbán i Rodríguez, que també rebuig participar en les primàries per a la llista de la Comunitat de Madrid, per motius similars.





Així mateix, defensen que el partit s'ha de centrar ara en fer ara una "profunda i serena reflexió urgent", però com a part d'un moviment popular "que abasti no només a les forces polítiques sinó al conjunt de moviments i al teixit social transformador".





"SI NO ES CORREGEIX EL RUMB A NIVELL ESTATAL AL MAIG SERÀ ENCARA PITJOR"





Segons la seva opinió, els resultats a Andalusia, on la coalició Endavant Andalusia de Podem i IU ha perdut tres escons i gairebé 300.000 vots respecte a 2015, requereixen que es rearmament "a tot l'espai de moviments socials i de forces polítiques del canvi, amb paciència i amb mètodes democràtics i participatius".





"És l'única manera de construir un pol solidari, democràtic i d'autoorganització davant la por i la insolidaritat del bloc de poder i la seva recentment parit Vox. Només hi ha una alternativa i és el bloc del canvi en sentit ampli enfront d'un PSOE que les seves polítiques van donar a llum aquests monstres, però aquesta alternativa ha de deixar de mirar-se cap a dins i construir de manera democràtica, unitària i amb polítiques clares", reclamen.





Finalment, lamenten que el resultat de les eleccions andaluses suposa un "xoc" per al bloc del canvi "per la debacle de l'esquerra enfront de l'auge de la dreta i, en concret, per l'emergència de l'extrema dreta".





"Tot i la bona campanya i el treball desenvolupat el resultat no ha estat bo, perquè les inèrcies generals han pesat també a Andalusia com demostra el resultat de la resta de partits. Però si no es corregeix el rumb a nivell estatal el que vindrà en maig serà encara pitjor", avisen.